Ключевые моменты:

Квадратный метр в новостройках Одессы вырос до $953 (+1,7% за месяц).

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичке достигла $50 тысяч.

Спрос в Одессе снизился сразу в трех сегментах: новостройки, вторичный рынок и аренда.

Цены на новостройки в Одессе продолжают расти

По данным DIM.RIA, в апреле 2026 года стоимость квадратного метра в одесских новостройках выросла до $953 — это на 1,7% больше, чем в марте. Самые дорогие квартиры традиционно сосредоточены в Киевском районе: в среднем $1228 за квадратный метр. Самое доступное новое жилье — в Пересыпском районе, где «квадрат» стоит около $890.

При этом сам рынок новостроек выглядит неоднозначно. Несмотря на рост цен, интерес покупателей в Одесской области снизился на 6% за месяц. То есть застройщики продают дороже, но потенциальные покупатели стали реже интересоваться покупкой. Такая динамика говорит о том, что рынок постепенно упирается в предел платежеспособности.

Отдельный сигнал — продолжающийся ввод новых объектов. В апреле в Одесской области ввели в эксплуатацию четыре новые секции. Девелоперы явно рассчитывают на дальнейшее оживление рынка, хотя спрос пока этого не подтверждает.

Вторичное жилье в Одессе: цены выросли

На вторичном рынке ситуация еще контрастнее. Количество объявлений в Одесской области выросло сразу на 8%, а спрос одновременно просел на 12%. Это означает, что продавцов становится больше, а покупателей — меньше. В таких условиях рынок начинает постепенно переходить на сторону покупателя.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе сейчас составляет около $50 тысяч. Самое дорогое жилье — в Приморском районе, где за «однушку» просят в среднем $70 тысяч. Самые доступные варианты остаются в Пересыпском районе — около $32 тысяч.

При этом аналитика ЛУН показывает, что за год Одесса стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье. Средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла на 22% и достигла $49,4 тысячи. По темпам роста город уступил только Тернополю.

Такой скачок выглядит особенно заметным на фоне других южных и восточных городов. Если в Харькове цены выросли только на 8%, а в Днепре — на 3%, то Одесса фактически вернулась в число наиболее привлекательных рынков для инвестиций. Покупатели снова готовы заходить в одесскую недвижимость, несмотря на фактор безопасности.

Фактически Одесса догнала западноукраинские города по стоимости жилья. И это уже не просто курортный рынок, а полноценный центр инвестиционного спроса. Во многом рост поддерживают внутренние переселенцы, бизнес, который продолжает работать в городе, а также инвесторы, рассчитывающие на дальнейшее восстановление региона.

Рынок аренды: спрос снизился

Рынок аренды, напротив, начал охлаждаться. В апреле спрос на съемное жилье в Одессе снизился на 5%. При этом предложение остается относительно стабильным, а конкуренция среди арендаторов уже не такая высокая, как год назад.

Сейчас в Одессе в среднем приходится шесть арендаторов на одно объявление. Для сравнения: в Харьковской области этот показатель достигает 12 человек на квартиру.

При этом Одесса уже не входит в число городов с самой дорогой арендой. Лидируют Закарпатье и Киев, где аренда однокомнатной квартиры превышает 23 тысячи гривен в месяц. Одесский рынок выглядит более сбалансированным: резкого дефицита жилья здесь нет, поэтому собственники не могут бесконтрольно поднимать цены.

Прогноз

В целом апрель показал для Одессы довольно редкую картину: цены продолжают расти почти во всех сегментах, но активность покупателей и арендаторов снижается. Это может означать, что рынок входит в фазу более осторожного роста — без резких скачков, но с постепенным укреплением стоимости жилья.