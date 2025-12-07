Ключевые моменты:

  • Центре Одессы 7 декабря временно без воды.
  • Аварийные работы продлятся до 16.00 и 20.00 в зависимости от адресов.
  • Жители могут набрать воду в бюветах.

Часть Одессы без воды до 20:00

В центре Одессы из-за аварийных работ без воды остались жители сразу нескольких улиц.

По информации «Инфоксводоканала», 7 декабря проводятся аварийно-ремонтные работы до 20:00 на улицах.

  • Успенский
  • Канатный
  • Леонтовича
  • Базарный
  • Итальянский бульвар
  • Французский бульвар

Кроме этого, к 16:00 будет отсутствовать водоснабжение на улице Ицхака Рабина, 25-51.

Напомним, в Одессе функционируют 18 бюветов, расположенных по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Здесь можно набрать воды каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.

