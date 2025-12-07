Ключевые моменты:
- Центре Одессы 7 декабря временно без воды.
- Аварийные работы продлятся до 16.00 и 20.00 в зависимости от адресов.
- Жители могут набрать воду в бюветах.
Часть Одессы без воды до 20:00
В центре Одессы из-за аварийных работ без воды остались жители сразу нескольких улиц.
По информации «Инфоксводоканала», 7 декабря проводятся аварийно-ремонтные работы до 20:00 на улицах.
- Успенский
- Канатный
- Леонтовича
- Базарный
- Итальянский бульвар
- Французский бульвар
Кроме этого, к 16:00 будет отсутствовать водоснабжение на улице Ицхака Рабина, 25-51.
Напомним, в Одессе функционируют 18 бюветов, расположенных по следующим адресам:
Киевский район:
Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Здесь можно набрать воды каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.
