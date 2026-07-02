Ключевые моменты:

Одессит Денис Багрий-Шахматов умер менее чем через две недели после мобилизации в 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля».

Сестра погибшего заявляет, что семья потеряла с ним связь почти сразу после призыва.

По словам Дарьи Мельник, в официальных документах указаны разные даты и обстоятельства смерти Дениса.

Семья утверждает, что мужчина несколько дней просил о медицинской помощи, но ее не получил.

Семья заявляет о трудностях с возвращением тела, угрозами во время телефонных разговоров и задержкой повторной судебно-медицинской экспертизы.

Личные вещи погибшего, по словам сестры, семье до сих пор не вернули.

Семья требует установить реальные обстоятельства смерти и привлечь виновных к ответственности.

Что произошло с мобилизованным одесситом в полку «Скеля»

Сестра мобилизованного одессита Дениса Багрия-Шахматова Дарья Мельник рассказала об обстоятельствах смерти брата, умершего менее чем через две недели после его мобилизации в 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля».

По словам Дарьи, Дениса мобилизовали работники ТЦК 30 января. Уже 2 февраля связь с ним прервалась. Единственный телефонный звонок от брата семья получила 7 февраля. Как утверждает сестра, во время разговора Денис не мог сообщить, где находится, и почти ничего не говорил. После этой связи с ним больше не было. А уже 25 февраля работник ТЦК сообщил семье о его смерти.

Дарья Мельник утверждает, что в официальных документах указаны разные даты и обстоятельства смерти ее брата.

По ее словам, в одном документе указано, что Денис умер 12 февраля около 22:00, в то время как в другом указано 13 февраля около 20:00 и указано, что смерть наступила во время охраны брошенных дач.

В то же время, по словам сестры, от людей, которые, как она утверждает, знают обстоятельства трагедии, семья получила другую информацию. Она заявляет, что Денис находился на полигоне и несколько дней просил о медицинской помощи из-за плохого самочувствия. Однако, по словам собеседников семьи, ее ему не предоставили. Также Дарья отмечает, что в акте, полученном семьей, отсутствует информация о прибытии полиции, проведении реанимационных мероприятий и другие детали.

Проблемы с возвращением тела

После известия о смерти мать Дениса стала обращаться на горячую линию полка, чтобы узнать, где находится тело сына и когда его можно унести.

По словам Дарьи, во время одного из разговоров ей ответили, что опознание не нужно, поскольку при погибшем были документы. Кроме того, сестра погибшего утверждает, что во время другого телефонного разговора семье раздались угрозы о том, что тело могут сжечь.

По ее словам, для возвращения тела семья неоднократно обращалась как к представителям полка, так и в Министерство обороны. Она также заявила, что проведение повторной судебно-медицинской экспертизы затянулось из-за ненадлежащей регистрации первичной экспертизы.

Дарья Мельник сообщила, что после смерти брата семье так и не вернули его документы, банковские карты, барсетку и другие личные вещи. По ее словам, во время обращений в полк матери объяснили, что сделать это невозможно, поскольку подразделение часто перемещалось между полигонами, а вещи перевозили вместе с ним.

Сестра Дениса отмечает, что семья стремится получить ответы относительно реальных обстоятельств гибели и привлечения виновных к ответственности. По ее словам, семья до сих пор не знает, когда умер Денис и что произошло на самом деле. Она также отмечает, что в ответ на обращение постоянно получает информацию о продолжающемся следствии.

Напомним, что 23 июня издание «Бабель» опубликовало расследование о ситуации в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Журналисты сообщили, что пообщались с более чем 30 свидетелями, среди которых были военнослужащие и родственники мобилизованных. В материале речь шла о по меньшей мере 25 небоевых смертях в учебных центрах полка за последние полгода, а также о возможных случаях пыток и жестокого обращения с новобранцами.

После выхода расследования Государственное бюро расследований открыло досудебное расследование возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих. По решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в полку приступила к работе комплексная комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба. К проверкам также присоединился офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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