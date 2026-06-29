Ключевые моменты:

В некоторых овощных хозяйствах на полях работают бригады, состоящие исключительно из женщин, но даже там не хватает мужской силы для погрузки тяжелых ящиков.

Действующая квота бронирования в 50% не учитывает специфику сбора урожая, когда руки нужны «здесь и сейчас».

Одесская ОГА готовит новые региональные правила и будет просить Кабмин временно поднять лимиты бронирования для аграриев до 80%.

Бронирование аграриев во время жатвы: почему стандартные 50% не работают

На днях Региональный совет предпринимателей и организация «Аграрии Одесщины» встретились с руководством Одесской ОВА. Говорили честно и без украшений о самых больных темах: огромных пробках на границе в Паланке, ценах на удобрения и, главное, о том, кто будет убирать хлеб.

Глава профильной организации Алла Стоянова описывает ситуацию на полях как «безумный кадровый кризис». Мужчин призывного возраста практически не осталось. Дошло до того, что на овощных плантациях работают исключительно женские бригады.

«Кадровый кризис безумный. В овощеводстве на полях сейчас бригады по 200 человек, и это сплошь женщины и девушки. Но даже там нужны мужчины, чтобы банально носить и грузить тяжелые ящики! Постановление №76 позволяет увеличивать квоту до 100% на территориях возможных боевых действий, но по факту наши аграрии получают отказы», — отмечает Алла Стоянова.

Фермеры выступили с конкретным предложением: профильный департамент ОВА должен обратиться к правительству и попросить ввести повышенные квоты на весь период уборочной кампании.

Одесская ОВА предлагает изменить правила бронирования на сезон

Директор Департамента экономики ОГА Алексей Дмитренко объяснил, что чиновники услышали бизнес, однако здесь есть техническая загвоздка — государственные системы и приложение «Дія» просто не умеют гибко менять лимиты под конкретные календарные месяцы.

«Новые критерии ОГА уже разработала. На следующей неделе мы их запустим. Но по сезонному увеличению квот — Правительство и «Дія» технически не имеют инструмента для гибкого изменения лимитов под календарные месяцы. Однако если бизнес настаивает — ОВА напишет еще одно обращение на Кабмин, мы это сделаем», — объяснил Алексей Дмитренко.

Руководство области уже со следующей недели запустит новые региональные критерии «критичности» для предприятий АПК, а также направит официальное ходатайство в Кабинет Министров.

Чиновники будут просить Киев нормативно закрепить гибкие сезонные квоты бронирования до 80% на время активных полевых работ, чтобы регион смог успешно собрать урожай.

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