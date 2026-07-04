Ключевые моменты:

В июле 2026 правила мобилизации для людей с инвалидностью не изменились.

Жители Одессы и области с инвалидностью I, II или III группы имеют право на отсрочку.

Отсрочка не предоставляется автоматически – ее нужно оформить через «Резерв+», ЦНАП или ТЦК и СП.

Для оформления необходимы документы, подтверждающие инвалидность, военно-учетные документы, паспорт, ИНН и заявление.

Лица с подтвержденной инвалидностью не должны принудительно направлять на ВЛК.

Повестку для уточнения военно-учетных данных следует выполнить, иначе возможен штраф.

Мобилизация возможна при отмене инвалидности, неоформленной или просроченной отсрочки, а также по добровольному контракту.

Кому из людей с инвалидностью могут вручить повестку

Для жителей Одессы и Одесской области в июле 2026 правила мобилизации людей с инвалидностью остаются неизменными. Закон по-прежнему дает право на отсрочку мужчинам с установленной инвалидностью, однако она не оформляется автоматически.

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют мужчины с официально установленной инвалидностью I, II или III группы.

Соответственно наличие инвалидности само по себе не освобождает от мобилизации. Для оформления отсрочки жителям Одессы необходимо подать соответствующее заявление одним из доступных способов:

через приложение «Резерв+»;

в ближайшем ЦНАП;

лично обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Во время личного обращения необходимо иметь:

документ, подтверждающий инвалидность;

военно-учетные документы;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

заявление на оформление отсрочки.

Следует отметить, что отсрочка может даваться на шесть или двенадцать месяцев или быть бессрочной. Все это зависит от установленной группы инвалидности и медицинских заключений. Если инвалидность установлена ​​на определенный срок, после завершения отсрочку нужно возобновить. Хотя в большинстве случаев информация обновляется автоматически через государственные реестры. Однако одесситам рекомендуют самостоятельно проверять статус в приложении «Резерв+».

В целом, закон предусматривает, что лиц с подтвержденной инвалидностью не должны принудительно направлять на военно-врачебную комиссию, поскольку их статус уже подтвержден медицинскими документами. В то же время, если житель Одессы получил повестку для уточнения военно-учетных данных, ее нужно выполнить.

Игнорирование такого вызова без уважительных причин может привести к административной ответственности.

Несмотря на право отсрочки, мобилизация человека с инвалидностью возможна в отдельных случаях:

если после повторного медицинского осмотра статус инвалидности отменили, а лицо сочли годным к службе;

если отсрочку не оформили, хотя право на нее есть;

если срок действия отсрочки истек, а новую еще не получили;

если человек добровольно решил вступить в ряды ВСУ по контракту.

Чтобы избежать недоразумений с подтверждением права на отсрочку, жителям Одессы и области рекомендуют:

проверить актуальность отсрочки в приложении «Резерв+»;

убедиться, что данные в реестре «Оберег» правильны;

заранее позаботиться о продлении документов, подтверждающих инвалидность, если срок их действия истекает.

Напомним, специальные комиссии Минобороны будут проверены каждый ТЦК в Одесской и Николаевской областях. В министерстве особо выделили проблему незаконного изъятия мобильных телефонов у граждан и случаи унижения человеческого достоинства. Действующий формат ТЦК планируется радикально изменить — проект реформы уже готов и скоро будет вынесен на рассмотрение Кабмина.

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