Ключевые моменты:

  • 14 августа в Одессе и области ожидается жаркая и сухая погода без осадков;
  • Ночью в Одессе +17+19°С, в области +14+19°С;
  • Днем температура в городе +28+30°С, местами по области – до +33°С;
  • Ветер слабый, переменных направлений;
  • Температура морской воды +22+23°С;
  • Видимость на автодорогах области хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 14 августа

В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 августа

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

