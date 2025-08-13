Ключевые моменты:
- 14 августа в Одессе и области ожидается жаркая и сухая погода без осадков;
- Ночью в Одессе +17+19°С, в области +14+19°С;
- Днем температура в городе +28+30°С, местами по области – до +33°С;
- Ветер слабый, переменных направлений;
- Температура морской воды +22+23°С;
- Видимость на автодорогах области хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 14 августа
В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 августа
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой