Ключевые моменты:

Мы протестировали дегустационный сет из пяти сортов пива

В пабе работают 22 крана с разными сортами пива, а также представлен большой выбор напитков в банках и бутылках

Заведение расположено прямо у моря на «Ланжероне»

Мы оценили меню, сервис, цены и атмосферу

Паб «Локация» на «Ланжероне» — одно из немногих заведений у моря, где делают ставку не только на удачное расположение, но и на широкий выбор пива и разнообразную кухню. Гастрономический обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников проверил, что сегодня предлагают гостям и соответствуют ли цены и качество ожиданиям.

Легко ли найти хорошее пиво на одесских пляжах?

Времена, когда за хмельным напитком на пляже приходилось выстаивать огромную очередь, давно прошли. Сегодня сервис развился настолько, что многочисленные торговцы принесут его прямо к вашему полотенцу. Правда, чаще всего это будет что-то простое, не слишком холодное и по заметно завышенной цене. Я все же сторонник более культурного потребления пива. Поэтому ищу место, где можно выпить действительно холодное и качественное пенное за более-менее разумные деньги.

К сожалению, на одесском побережье не так много именно пивных заведений. Чаще всего в кафе предлагают несколько самых популярных коммерческих сортов на разлив или в бутылках. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет.

Кстати, в конце XIX века в старой Одессе тоже любили пить пиво в специальных заведениях. Сейчас на месте того пивного ресторана находится ресторан «Отона» на Дерибасовской.

А в прошлом году мы рассказывали о самом известном пивном заведении Одессы прошлого и настоящего — «Гамбринус».

Море пива на «Ланжероне»

На «Ланжероне» уже несколько лет подряд в летние месяцы работает настоящий пивной паб «Локация». Он расположен примерно посередине между Трассой здоровья и первой линией моря. Особенность этого заведения в том, что здесь не только предлагают разнообразное пиво, но и варят собственное, правда, не на самом пляже. Именно здесь я насчитал 22 крана с самыми разными сортами пива. Разумеется, есть и большой выбор напитков в бутылках и банках.

Интерьер заведения простой и непринужденный — легкие конструкции хорошо продуваются морским ветром, вокруг много зелени, а со столиков открывается прекрасный вид на море. Кроме того, здесь установлены системы мелкодисперсного распыления воды, поэтому даже в жаркий день находиться здесь комфортно.

Что в меню?

Пивная карта представлена не только украинскими и европейскими сортами. Помимо локального пива, здесь можно попробовать напитки из Ирландии, Великобритании, Чехии, Бельгии, Германии, Латвии и Литвы. География баночного и бутылочного пива еще шире — к перечисленным странам добавляются Таиланд и Австрия. Также можно заказать крепкий алкоголь, вина, сидры, алкогольные и безалкогольные коктейли.

Что касается закусок и основных блюд, здесь есть практически все: предложения для компаний, традиционные пивные закуски, блюда на мангале, мидии по-одесски, рапаны, свежая жареная черноморская рыба, бургеры, паста, пицца, пинерли (греческий вариант хачапури) и даже суши. На мой взгляд, разнообразие немного чрезмерное, но если есть возможность угодить каждому гостю, то почему бы и нет.

Кстати, в меню много предложений именно для компаний — большие порции блюд, сеты и пивные башни объемом 3,5–5 литров.

Цены в меню заведения

(по состоянию на 31 июля 2026 года)

Пиво разливное — 79–219 грн (330 мл)

Пиво баночное — 89–179 грн

Мясная доска на компанию — 2299 грн

Шакшука — 249 грн

Куриные крылышки в медово-горчичном соусе — 249 грн

Кольца кальмара фри — 339 грн

Черноморская тюлька — 129 грн

Шашлык из свинины — 449 грн

Мидии по-одесски — 599 грн

Сарган запеченный или жареный — 299 грн (за 100 г)

Панская тюлька из барабульки — 169 грн (за 100 г)

Черноморские бычки — 179 грн (за 100 г)

Пицца «Маргарита» — 219 грн

Пинерли по-гречески — 179 грн

Сырники — 249 грн

Ролл «Филадельфия Роял» — 399 грн

А как на вкус?

Для знакомства с пивной картой я заказал дегустационный сет. На мой взгляд, это лучший выбор, когда перед тобой много сортов пива, которые раньше не пробовал. Здесь можно выбрать пять разных вариантов по 100 мл. Кстати, определиться с выбором поможет официант. По крайней мере, мне помог, ведь днем посетителей в заведении было еще немного.

Цена сета не зависит от выбранных сортов — 250 грн. Я взял несколько разных вариантов: бельгийский эль Palm, чешский лагер Bernard Amber, немецкий пшеничный эль Kapuziner, ирландскую IPA O’Hara’s и украинский милк-стаут пивоварни «Локация». Очень удобно, что официант вместе с напитками принес листок, где были указаны все названия. Так можно отметить понравившиеся сорта и потом заказать их уже в большем объеме. К пиву я выбрал драники с яйцом (269 грн) и форшмак (249 грн).

Несмотря на то, что драники были в разделе завтраков, их без проблем приготовили и в обеденное время. Кстати, заказ принесли довольно быстро. Драники оказались сытными, их подают с телятиной и салатом. Для сравнения прилагаю фотографию блюда из меню. Форшмак оказался немного не таким, к какому я привык. Сложилось впечатление, что в него добавили либо майонез, либо крем-сыр. Имейте это в виду, если вы предпочитаете другой вкус и консистенцию этой закуски.

Что касается пива, то никаких нареканий на вкус и качество у меня не возникло. Особенно интересно было попробовать ирландскую IPA, а украинский милк-стаут оказался очень достойным, хотя и не дотягивал до моего любимого стаута в Пассаже.

Лучшим в этой дегустации, на мой вкус, оказался бельгийский эль Palm, который я затем заказал уже в большем объеме (175 грн за 330 мл). Очень приятный, мягкий, не слишком крепкий — 5,2%. Примечательно, что этот эль варят с 1928 года — почти целое столетие!

Общее впечатление

«Локация» действительно порадует любителей пива. Сюда можно приходить не только ради долгих посиделок и ужинов, но и просто заглядывать каждый раз, чтобы открыть для себя новый сорт. Несмотря на большое количество отдыхающих, этот паб нельзя назвать исключительно туристическим местом, ведь у сети есть и другие заведения. Стационарные «Локации» работают круглый год и находятся в Южном и на улице Королева в Одессе.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе найти мороженое местных производителей.

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