Ключевые моменты:
- 12 апреля солнечная активность начнет снижаться, но влияние на организм сохранится.
- Метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, усталостью и скачками давления.
Повышенный геомагнитный фон с 12 апреля начнет постепенно снижаться – в воскресенье уровень может опуститься примерно до 4 баллов.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
При этом специалисты подчеркивают: прогнозы магнитных бурь могут меняться, так как данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов. Наиболее точными считаются прогнозы на ближайшие сутки.
Что такое магнитная буря и чем она опасна
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на мощные выбросы энергии на Солнце. Во время вспышек или корональных выбросов массы заряженные частицы достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой.
Такие процессы могут вызывать колебания геомагнитного поля, перебои в работе спутников и связи, а также приводить к появлению ярких полярных сияний. В отдельных случаях это отражается и на самочувствии людей.
Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на организм остается предметом научных дискуссий, многие люди регулярно отмечают ухудшение состояния в такие периоды. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и проблемами сердечно-сосудистой системы.
Наиболее распространенные симптомы:
- головная боль и мигрень
- скачки артериального давления
- боль в мышцах и суставах
- нарушения сна
- усталость, апатия и слабость
Чаще всего реагируют метеочувствительные люди, пожилые, беременные женщины, а также те, кто испытывает хронический стресс или усталость.
Как пережить магнитную бурю: советы врачей
Чтобы снизить влияние магнитной бури на организм, рекомендуется заранее скорректировать образ жизни:
- соблюдать водный баланс, пить больше воды и травяных чаев
- избегать тяжелой, жирной и соленой пищи
- ограничить употребление кофе, алкоголя и отказаться от курени
- обеспечить полноценный сон не менее 7–8 часов
- больше отдыхать и избегать стрессов
- гулять на свежем воздухе, но не перегружать себя физически
Эти простые меры помогут легче перенести период повышенной солнечной активности.
