12 апреля солнечная активность начнет снижаться, но влияние на организм сохранится.

Метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, усталостью и скачками давления.

Повышенный геомагнитный фон с 12 апреля начнет постепенно снижаться – в воскресенье уровень может опуститься примерно до 4 баллов.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

При этом специалисты подчеркивают: прогнозы магнитных бурь могут меняться, так как данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов. Наиболее точными считаются прогнозы на ближайшие сутки.

Что такое магнитная буря и чем она опасна

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на мощные выбросы энергии на Солнце. Во время вспышек или корональных выбросов массы заряженные частицы достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой.

Такие процессы могут вызывать колебания геомагнитного поля, перебои в работе спутников и связи, а также приводить к появлению ярких полярных сияний. В отдельных случаях это отражается и на самочувствии людей.

Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на организм остается предметом научных дискуссий, многие люди регулярно отмечают ухудшение состояния в такие периоды. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и проблемами сердечно-сосудистой системы.

Наиболее распространенные симптомы:

головная боль и мигрень

скачки артериального давления

боль в мышцах и суставах

нарушения сна

усталость, апатия и слабость

Чаще всего реагируют метеочувствительные люди, пожилые, беременные женщины, а также те, кто испытывает хронический стресс или усталость.

Как пережить магнитную бурю: советы врачей

Чтобы снизить влияние магнитной бури на организм, рекомендуется заранее скорректировать образ жизни:

соблюдать водный баланс, пить больше воды и травяных чаев

избегать тяжелой, жирной и соленой пищи

ограничить употребление кофе, алкоголя и отказаться от курени

обеспечить полноценный сон не менее 7–8 часов

больше отдыхать и избегать стрессов

гулять на свежем воздухе, но не перегружать себя физически

Эти простые меры помогут легче перенести период повышенной солнечной активности.

