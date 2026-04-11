Ключевые моменты:

Пасхальная литургия пройдет 12 апреля в 06:00 и будет первой после разрушений.

Богослужение возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

У собора также состоятся праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

Пасха в Одессе 2026: литургия в Спасо-Преображенском соборе

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы продолжается подготовка к Пасхе. Впервые после ракетного удара здесь состоится Божественная литургия, которая начнется 12 апреля 2026 года в 06:00.

По информации Одесской епархии, праздничное богослужение возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Кроме утренней службы, жителей и гостей города приглашают на праздничные мероприятия, которые пройдут 12 апреля в 17:00 возле собора. Запланированы концерт с участием детей и артистов, а также благотворительная ярмарка с угощениями.

В самом соборе сейчас активно готовятся к празднику: проводится уборка, восстанавливается внутреннее убранство. Уже отремонтировано центральное паникадило, устанавливаются отреставрированные иконы, благоустраивается алтарь и прилегающая территория. К работам присоединились священнослужители и прихожане — они помогают очищать территорию от мусора и приводить храм в порядок.

Отдельно отмечается вопрос безопасности. Во многих храмах Одесской епархии оборудованы укрытия, где можно находиться в случае воздушной тревоги. Горожан призывают быть внимательными и сообщать правоохранителям о подозрительных предметах или ситуациях — сотрудники будут дежурить возле храмов.

Спасо-Преображенский собор в Одессе является памятником истории местного значения. Храм является копией собора XIX века, который разрушила советская власть в 1936 году. В ночь на 23 июля 2023 года собор получил значительные разрушения после прямого попадания российской ракеты: был поврежден потолок, разрушена алтарная часть и пробито два этажа вниз.

В октябре 2023 года Италия и Украина подписали соглашение о помощи в проведении восстановительных работ в соборе.