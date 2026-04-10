Ключевые моменты:

Перед Пасхой на Привозе — ажиотаж и широкий выбор пасок, мяса и домашних продуктов

Овощи — от 20 грн за кг, яйца — 60–100 грн за десяток, мясо — от 200 грн и выше

Цены на сезонные продукты, в частности клубнику, остаются высокими — до 300 грн за кг

Журналистка «Одесской жизни» побывала на Привозе перед Пасхой, пообщалась с продавцами и покупателями и зафиксировала реальные цены на продукты в разных рядах рынка. Для понимания общей картины мы также сверили эти данные с открытой статистикой по ценам и инфляции.

Колбаса меня спасет — о чем говорят на Привозе

На Привозе перед Пасхой — как в улье: люди гудят, торгуются, смеются, ищут «ту самую» пасочку. Солнышко светит, но воздух еще прохладный — такой, что и куртку не снимешь, и весну уже чувствуешь. Повсюду пахнет сдобой, ванилью и немного — копченостями. Паски — на любой вкус и кошелек: от скромных до таких, что блестят, как ювелирка.

— Слушай, может колбасу сама сделаю? — задумчиво говорит женщина, держа в руках список.

— Ты? — подозрительно смотрит подруга. — Ты в прошлый раз яичницу сожгла.

— Это был эксперимент!

— А колбаса будет… что? Дымовая версия эксперимента?

Подходят к прилавку — а там колбасы, как на выставке:

— Домашняя, с чесночком, с перчиком, копченая, вареная… — поет продавщица.

Женщина вздыхает:

— Ну смотри… если я сделаю сама — это ж сколько возиться! А если куплю…

— …то ты уже сегодня вечером сидишь с чаем и смотришь сериал, — подхватывает подруга.

— А совесть?

— Совесть? Она тоже хочет колбасу. И желательно уже готовую.

Женщина еще немного колеблется, смотрит на ряды аппетитных колец…

— Хорошо, давайте вот эту. И эту… И еще немного той.

— Ого, — смеется подруга, — ты решила не готовить, а соревноваться с Привозом?

— А что, — подмигивает она, — зато если что-то не получится на кухне — колбаса меня спасет!

А что же там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 20-40 грн;

картофель «молодой» ― 180-200 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-100 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста ― 25-40; «молодая» ― 80-100 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис ― 25-70 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 50-100 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 50-110 грн;

мандарины ― 35-110 грн;

клубника ― 180-300 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 60-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора