Ключевые моменты:
- Перед Пасхой на Привозе — ажиотаж и широкий выбор пасок, мяса и домашних продуктов
- Овощи — от 20 грн за кг, яйца — 60–100 грн за десяток, мясо — от 200 грн и выше
- Цены на сезонные продукты, в частности клубнику, остаются высокими — до 300 грн за кг
Журналистка «Одесской жизни» побывала на Привозе перед Пасхой, пообщалась с продавцами и покупателями и зафиксировала реальные цены на продукты в разных рядах рынка. Для понимания общей картины мы также сверили эти данные с открытой статистикой по ценам и инфляции.
Колбаса меня спасет — о чем говорят на Привозе
На Привозе перед Пасхой — как в улье: люди гудят, торгуются, смеются, ищут «ту самую» пасочку. Солнышко светит, но воздух еще прохладный — такой, что и куртку не снимешь, и весну уже чувствуешь. Повсюду пахнет сдобой, ванилью и немного — копченостями. Паски — на любой вкус и кошелек: от скромных до таких, что блестят, как ювелирка.
— Слушай, может колбасу сама сделаю? — задумчиво говорит женщина, держа в руках список.
— Ты? — подозрительно смотрит подруга. — Ты в прошлый раз яичницу сожгла.
— Это был эксперимент!
— А колбаса будет… что? Дымовая версия эксперимента?
Подходят к прилавку — а там колбасы, как на выставке:
— Домашняя, с чесночком, с перчиком, копченая, вареная… — поет продавщица.
Женщина вздыхает:
— Ну смотри… если я сделаю сама — это ж сколько возиться! А если куплю…
— …то ты уже сегодня вечером сидишь с чаем и смотришь сериал, — подхватывает подруга.
— А совесть?
— Совесть? Она тоже хочет колбасу. И желательно уже готовую.
Женщина еще немного колеблется, смотрит на ряды аппетитных колец…
— Хорошо, давайте вот эту. И эту… И еще немного той.
— Ого, — смеется подруга, — ты решила не готовить, а соревноваться с Привозом?
— А что, — подмигивает она, — зато если что-то не получится на кухне — колбаса меня спасет!
А что же там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 20-40 грн;
- картофель «молодой» ― 180-200 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-100 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста ― 25-40; «молодая» ― 80-100 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис ― 25-70 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 50-110 грн;
- мандарины ― 35-110 грн;
- клубника ― 180-300 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 60-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора