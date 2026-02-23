Ключевые моменты:
- 23 февраля ожидается магнитная буря уровня G1-G2.
- Пик активности вероятен во второй половине дня.
- Метеочувствительным людям рекомендуется снизить нагрузку и следить за самочувствием.
Прогноз магнитных бурь на 23 февраля 2026 года
В понедельник, 23 февраля, прогнозируется магнитная буря уровня G1-G2 (слабая-умеренная по международной шкале). Геомагнитные колебания начнут усиливаться в первой половине дня, а пик активности возможен ближе к вечеру.
Специалисты отмечают, что подобный уровень бури не считается экстремальным, однако может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, пожилых, а также тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Что такое магнитная буря и чем она опасна
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он вызывает колебания геомагнитного поля.
Для большинства людей такие изменения проходят незаметно. Однако у некоторых могут появляться:
- головная боль;
- слабость и сонливость;
- перепады артериального давления;
- раздражительность или тревожность;
- нарушения сна.
Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов.
Как защититься: советы врачей
Медики рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности:
- избегать переутомления и стрессов;
- сократить физические и эмоциональные нагрузки;
- пить больше воды;
- ограничить кофе, алкоголь и жирную пищу;
- больше отдыхать и бывать на свежем воздухе;
- людям с хроническими заболеваниями – держать под рукой назначенные препараты и контролировать давление.
Если самочувствие значительно ухудшается, необходимо обратиться к врачу.