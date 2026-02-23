Ключевые моменты:

23 февраля ожидается магнитная буря уровня G1-G2.

Пик активности вероятен во второй половине дня.

Метеочувствительным людям рекомендуется снизить нагрузку и следить за самочувствием.

Прогноз магнитных бурь на 23 февраля 2026 года

В понедельник, 23 февраля, прогнозируется магнитная буря уровня G1-G2 (слабая-умеренная по международной шкале). Геомагнитные колебания начнут усиливаться в первой половине дня, а пик активности возможен ближе к вечеру.

Специалисты отмечают, что подобный уровень бури не считается экстремальным, однако может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, пожилых, а также тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Что такое магнитная буря и чем она опасна

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он вызывает колебания геомагнитного поля.

Для большинства людей такие изменения проходят незаметно. Однако у некоторых могут появляться:

головная боль;

слабость и сонливость;

перепады артериального давления;

раздражительность или тревожность;

нарушения сна.

Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов.

Вы также можете узнать: Жизнь после МСЭК: пошаговая инструкция, как оформить инвалидность в 2026 году

Как защититься: советы врачей

Медики рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности:

избегать переутомления и стрессов;

сократить физические и эмоциональные нагрузки;

пить больше воды;

ограничить кофе, алкоголь и жирную пищу;

больше отдыхать и бывать на свежем воздухе;

людям с хроническими заболеваниями – держать под рукой назначенные препараты и контролировать давление.

Если самочувствие значительно ухудшается, необходимо обратиться к врачу.