Ключевые моменты:

Магнитных бурь 22 февраля не предвидится, активность Солнца останется на крайне низком уровне.

K-index прогнозируют на уровне всего 1,7 балла.

Главным врагом хорошего самочувствия станут резкие перепады погоды.

Магнитные бури 22 февраля: прогноз

По данным Центр прогнозирования космической погоды NOAA, в воскресенье, 22 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Магнитных бурь или серьезных волнений не ожидается.

Прогнозируемый K-index составляет 1,7 балла. Это очень низкий показатель, который не влияет на работу техники и обычно не вызывает ухудшения самочувствия у большинства людей.

Почему может ухудшиться самочувствие

Врачи отмечают: несмотря на спокойную геомагнитную обстановку, метеочувствительные люди могут почувствовать слабость или головную боль. Причина — не вспышки на Солнце, а резкие изменения погоды.

За последнюю неделю в большинстве регионов Украины морозы сменялись «нулевой» и плюсовой температурой, затем прошли ледяные дожди и мокрый снег, а после этого снова пришли снегопады. Такие перепады могут влиять на давление, сон и общее самочувствие.

Медики советуют в такие дни:

избегать чрезмерных физических нагрузок;

не употреблять алкоголь;

заменить кофе на травяной чай, узвар или минеральную воду;

отказаться от жирной и жареной пищи, отдавая предпочтение легким супам, бульонам, кашам и салатам;

спать не менее 8 часов и соблюдать баланс отдыха и активности.

