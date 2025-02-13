Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа «Европейской солидарности» Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
Об этом говорится в указе президента №81/2025.
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Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.
Санкции против Порошенко введены из-за:
- уголовного дела о госизмене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф позволил «Центрэнерго» покупать уголь в «ЛДНР», что надолго лишило Украину шансов на энергонезависимость от рф;
- участия в создании Партии регионов и работы в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, участвовал в подготовке Харьковских соглашений;
- сотрудничества с рф: владение активами в россии – фабрикой «Рошен» в Липецке и «Севморзаводом» в Крыму.
Санкции против Коломойского и Боголюбова введены:
- в 2023 году они были основателями и бенефициарами компании «Eclaris Group Limited», которая через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям «Газпрома», а те платили налоги в бюджет рф, финансируя войну;
- вывод 750 млн грн из «ПриватБанка».
Санкции против Жеваго:
- основанием стали его тесные связи с рф, в частности с попавшим под санкции российским олигархом Алексеем Федоричевым;
- преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн грн кредитных средств из банка «Финансы и кредит»;
- подконтрольная Жеваго группа компаний «Ferrexpo» до недавнего времени сотрудничала с рф. Так, «АвтоКрАЗ» экспортировал в россию грузовики, а «Росава» и «Премиори» – автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые «ЛДНР».
Санкции против Медведчука введены на основании нескольких подозрений:
- сбор информации о ВСУ в пользу РФ;
- блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине;
- деятельность в ОПЗЖ;
- антиукраинская деятельность его медиаресурсов;
- участие в пророссийской пропаганде в РФ. В 2024 году СБУ пресекла деятельность медиаструктуры «Voice of Europe», которая входила в пророссийский проект «Другая Украина». Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5-я служба ФСБ.
Какие ограничения накладыват на олигархов
Пожизненные санкции для всех в этом списке одинаковы и предусматривают 17 ограничений, среди которых:
- лишение государственных наград Украины и других форм награждения;
- временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами,
- полное прекращение торговых операций,
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины,
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,
- запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества,
- запрет на пользование радиочастотным спектром Украины.