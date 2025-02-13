Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа «Европейской солидарности» Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Об этом говорится в указе президента №81/2025.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

Санкции против Порошенко введены из-за:

уголовного дела о госизмене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф позволил «Центрэнерго» покупать уголь в «ЛДНР», что надолго лишило Украину шансов на энергонезависимость от рф;

участия в создании Партии регионов и работы в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, участвовал в подготовке Харьковских соглашений;

сотрудничества с рф: владение активами в россии – фабрикой «Рошен» в Липецке и «Севморзаводом» в Крыму.

Санкции против Коломойского и Боголюбова введены:

в 2023 году они были основателями и бенефициарами компании «Eclaris Group Limited», которая через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям «Газпрома», а те платили налоги в бюджет рф, финансируя войну;

вывод 750 млн грн из «ПриватБанка».

Санкции против Жеваго:

основанием стали его тесные связи с рф, в частности с попавшим под санкции российским олигархом Алексеем Федоричевым;

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн грн кредитных средств из банка «Финансы и кредит»;

подконтрольная Жеваго группа компаний «Ferrexpo» до недавнего времени сотрудничала с рф. Так, «АвтоКрАЗ» экспортировал в россию грузовики, а «Росава» и «Премиори» – автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые «ЛДНР».

Санкции против Медведчука введены на основании нескольких подозрений:

сбор информации о ВСУ в пользу РФ;

блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине;

деятельность в ОПЗЖ;

антиукраинская деятельность его медиаресурсов;

участие в пророссийской пропаганде в РФ. В 2024 году СБУ пресекла деятельность медиаструктуры «Voice of Europe», которая входила в пророссийский проект «Другая Украина». Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5-я служба ФСБ.

Какие ограничения накладыват на олигархов

Пожизненные санкции для всех в этом списке одинаковы и предусматривают 17 ограничений, среди которых: