Об этом сообщает аналитический ресурс Опендатабот.

Более 452 тысяч договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в 2024 году. Более 60% договоров касаются операций с землей. Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%.

В то же время украинцы стали чаще брать ипотеки — за год таких сделок стало больше на 14%. Это почти 13 тыс. объектов. В основном, восстановление спроса на квартиру под выплату произошло за счет государственной программы еОселя. 70% ипотек на жилье в прошлом году оформили именно по этой программе.

Впрочем вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких сделок стало больше лишь на 3%. Сейчас показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения.

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