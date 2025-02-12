Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля сообщил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, в результате обсуждения было принято решение, которое официально опубликуют на следующий день.

«Мы продолжаем защищать нашу страну и работать над восстановлением справедливости. Все, кто причастен к подрыву национальной безопасности и способствовал агрессору, должны понести ответственность. Финансовые активы, полученные за счет фактической распродажи украинских интересов и безопасности, должны быть заблокированы и направлены на оборону страны и поддержку граждан», – подчеркнул Зеленский, не раскрывая деталей.

Вскоре после его заявления Петр Порошенко выступил с собственным обращением, в котором подтвердил, что речь идет именно о санкциях, введенных против него.

«Эта ситуация не стала для меня неожиданностью. Я знал о подготовке этой провокации, однако до последнего надеялся, что в итоге возобладает здравый смысл. Однако случилось иначе. СНБО принял абсолютно антиконституционное и политически мотивированное решение, введя в отношении меня санкции с незаконными ограничениями», – заявил Порошенко.

Он также отметил, что, по его мнению, к этому процессу причастны не только представители команды Зеленского, но и правительство, которое, по его словам, было вынуждено поддержать такое представление, а также члены Совета национальной безопасности и обороны. «Однако главный инициатор, исполнитель и ответственное лицо за это решение – лично Зеленский», – добавил он.

По мнению Порошенко, этим шагом действующий президент нанес серьезный удар по внутреннему единству страны, которое его команда последовательно поддерживала с начала полномасштабного вторжения и которое, по его убеждению, остается ключевым оружием в противостоянии с агрессором.

Против экс-президента Украины Петра Порошенко выдвинуты серьезные уголовные обвинения. Правоохранительные органы инкриминируют ему государственную измену и содействие террористической деятельности через схему закупки энергетического угля. По версии следствия, в 2014-2015 годах, во время активной фазы вооруженного конфликта на востоке Украины, была организована поставка угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для обеспечения работы украинских ТЭС. Эти действия рассматриваются как незаконные, поскольку предполагали экономическое взаимодействие с незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о содержании разговора президента Зеленского с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом относительно мирных переговоров с Россией.

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