Подробности трагедии, которая произошла в среду, 12 февраля, в многодетной семье, рассказали в полиции Одесской области.

Правоохранители начали расследование и выяснили, что ребенка избил 19-летний сожитель матери мальчика.

Это случилось, когда парень присматривал за ребенком, пока 36-летняя женщина находилась на работе. Полицейским и сожительнице он рассказал, что у ребенка пошла кровь из носа и поэтому он потерял сознание. Однако, во время следствия было установлено, что мужчина избил малыша, потому что тот плакал и не хотел успокаиваться.

Предварительно, мальчик умер от кровоизлияния, вызванного повреждением внутренних органов и переломов ребер. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка по 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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