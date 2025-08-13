Ключевые моменты:

В ночь на 13 августа над Украиной сбито 2 ракеты и 32 беспилотника.

Россия планирует завершить «украинский вопрос» до 2026 года, — ГУР.

На Покровском участке враг сосредоточил более 110 тысяч военнослужащих.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов на Добропольском направлении.

В Запорожской области украинские штурмовые подразделения зачистили от российских оккупантов южные окраины Степногорска

За сутки Силы обороны уничтожили еще 890 оккупантов и два пункта управления БПлА.

Последствия воздушной атаки 13 августа

В ночь на 13 августа противник атаковал Украину 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели:

2 ракеты Искандер-М/KN-23,

32 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

Читайте также: Буданов посетил позиции спецназа на Змеином и в Черном море

Россия планирует завершить войну в Украине к 2026 году — ГУР

В стратегических документах РФ четко прописано, что «украинский вопрос должен быть решен до 2026 года». Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, который является также членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Он объяснил, что это связано с большими затратами РФ на ведение войны.

«Экономические расходы составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых», — отметил представитель ГУР.

«Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем», — добавил он.

Силы обороны Украины сдерживают наступление врага на Добропольском и Покровском направлениях

Украинские защитники продолжают тяжёлые оборонительные бои против значительно превосходящих сил противника на направлениях Доброполье и Покровск. По данным Генштаба ВСУ, на Покровском участке враг сосредоточил более 110 тысяч военнослужащих, пытаясь прорваться вглубь украинской обороны.

Российские войска действуют дерзко, несмотря на потери, и используют диверсионные и малые пехотные группы, чтобы просочиться через оборонительные порядки. В частности, несколько таких групп пытались обойти позиции украинских бойцов и продвинуться в сторону Золотого Колодца, а также проникали в населённые пункты Весёлое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр, используя особенности местного рельефа.

Часть диверсантов уже уничтожена, остальные находятся в процессе ликвидации. Ситуация остаётся напряжённой и динамичной, но Силы обороны Украины предпринимают все необходимые меры для выявления и нейтрализации вражеских групп.

По решению Главнокомандующего ВСУ, для усиления устойчивости обороны были выделены дополнительные силы и средства, а также спланированы мероприятия по блокированию противника в определённых районах. Резервные подразделения уже вступили в бой, уничтожают врага и берут его в плен.

Украинские штурмовики зачистили окрестности Степногорска от россиян

Украинские штурмовики зачистили от российских оккупантов южные окраины Степногорска в Запорожской области, сообщили в DeepState во вторник, 12 августа.

«210 ОШП совместно со смежными подразделениями зачистили южные окраины Степногорска, куда ранее проник враг. Силы Обороны Украины наконец зачистили Степногорск от групп противника, которые затянулись на южные окраины и пытались закрепиться», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что враг пытался проникнуть в городскую застройку малыми группами и накопиться, однако был своевременно обнаружен и уничтожен.

«Важно, что благодаря безупречному планированию наш 1 штурмовой батальон выполнил миссию без потерь со стороны личного состава», — сообщили в 210 ОШП.

Ситуация на фронте и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 165 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 120 обстрелов, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.

Также украинские воины обезвредили: