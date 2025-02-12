«Администрация 47-го президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Эта проблема вызвала значительный общественный резонанс как в Украине, так и среди международных партнеров, поскольку мэр Одессы давно замешан в многочисленных уголовных делах, связанных с коррупционными схемами», – сказано в тексте публикации.

Причинами такого решение издание называет предполагаемые связи мэра Одессы с организованной преступностью, а также его причастность к громким коррупционным делам и наличие у него российского гражданства (что, к слову, сам Труханов упорно отрицает).

«Если Труханов попадет под санкции, это может существенно повлиять на его политическое будущее. Его активы будут заморожены, доступ к международным финансовым операциям ограничен, и ему будет запрещен въезд в США. Для Одессы это также может стать серьезным вызовом, поскольку может поставить под угрозу международные инвестиции и сотрудничество с американскими партнерами. Хотя окончательное решение по санкциям еще не принято, дипломатические источники указывают, что этот вопрос остается на повестке дня Вашингтона», – резюмирует The Washington Mail.

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Но стоит ли доверять информации подобного рода?

Как проанализировала корреспондент «Одесской жизни», в отличие от, например, The Washington Post, о The Washington Mail почти ничего не известно. Более того: ни одно англоязычное издание ничего подобного не публиковало.

Да и к самой новости возникает ряд вопросов: отсутствует ссылка на какие-то собственные источники в администрации, то есть остается неясным, кто, что, когда и при каких обстоятельствах это заявил.

Помимо этого, ссылаясь на некое «расследование ВВС», автор также не приводит ни единой ссылки, а при упоминании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые, согласно тексту публикации, «установили, что он (Труханов – прим. ред.) руководил преступной организацией, которая в период с 2016 по 2019 год нанесла ущерб населению Одессы на сотни миллионов гривен», не указываются ни сроки, ни конкретные дела, не упоминается, вступили ли в силу приговоры и т.д.

Таким образом, эта новость сильно напоминает если не явный фейк, то откровенный «наброс на вентилятор».

А вот вопрос о том, почему некоторые читатели столь активно реагируют на «красивые картинки» из США, пока остается открытым…

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