Ключевые моменты:

Домой вернулось 84 украинца, среди которых как военные, так и гражданские;

РФ потеряла истребитель Су-30СМ, который выполнял задание возле острова Змеиный;

В астраханском порту было уничтожено российское судно «Порт Оля 4», которое перевозило комплектующие для дронов «Shahed» и боеприпасы;

В ночь на 15 августа враг применил 99 средств воздушного нападения: две баллистические ракеты и 97 дронов. Силы ПВО обезвредили 63 БПЛА;

ВСУ уничтожили еще 940 захватчиков и 40 артиллерийских систем:

Новый обмен: 84 украинца вернулись домой

Украина и Россия 14 августа провели очередной обмен пленными. Домой вернулось 84 украинца, среди которых как военные, так и гражданские. Среди освобожденных военных – защитники Мариуполя. Особенность этого обмена — домой вернулось более 50 гражданских, многих удерживали в застенках РФ с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация.

Среди вернувшихся — Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет. Парень пробыл в плену более девяти лет.

Оккупанты схватили Ковальчука в 2016 году. На тот момент Богдану было 17 лет, он жил во временно оккупированной россиянами Ясиноватой. Ковальчук пытался выехать в Торецк , чтобы завершить обучение и получить диплом Украины. Но на блокпосту его схватили пророссийские террористы.

Также вернулись два брата — Артур и Влад Шкеулы , которые до последнего защищали Мариуполь.

РФ потеряла Су-30СМ, который выполнял задание возле острова Змеиный

14 августа Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию.

По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены.

Поражен морской порт Оля

14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта «Оля» в Астраханской области РФ.

Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

По имеющейся информации Генштаба, было поражено судно «Порт Оля 4», загруженное комплектующими к БПЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются.

Россияне запустили по Украине «Искандеры» и почти сотню дронов

В ночь на 15 августа противник атаковал Украину 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М и 97-мя ударными БПЛА типа Shahed.

Дронами атакованы прифронтовые районы Харьковской, Сумской, Донецкой, Черниговской областей, ракетами – Харьковская и Черниговская области, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 34 БПЛА на 13 локациях.

Ситуация на фронте на утро 15 августа: информация Генштаба

Всего за вчерашний день зафиксировано 149 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 5839 обстрелов, из них 88 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5593 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.

Также враг потерял: