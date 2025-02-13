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Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника «Приватбанку» Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа «Європейської солідарності» Петра Порошенка та екс-депутата від забороненої ОПЗЖ, обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.

Про це йдеться в указі президента №81/2025.

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Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, за що саме РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука.

Санкції проти Порошенка запроваджено через:

  • кримінальну справу про держзраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом РФ дозволив «Центренерго» купувати вугілля в «ЛДНР», що надовго позбавило Україну шансів на енергонезалежність від рф;
  • участі у створенні Партії регіонів і роботи в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;
  • співпраці з РФ: володіння активами в Росії – фабрикою «Рошен» у Липецьку та «Севморзаводом» у Криму.

Санкції проти Коломойського і Боголюбова введено:

  • 2023 року вони були засновниками і бенефіціарами компанії «Eclaris Group Limited», яка через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям «Газпрому», а ті платили податки в бюджет рф, фінансуючи війну;
  • виведення 750 млн грн із «ПриватБанку».

Санкції проти Жеваго:

  • підставою стали його тісні зв’язки з РФ, зокрема з російським олігархом Олексієм Федоричевим, який потрапив під санкції;
  • злочини в банківській сфері, пов’язані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку «Фінанси та кредит»;
  • підконтрольна Жеваго група компаній «Ferrexpo» донедавна співпрацювала з РФ. Так, «АвтоКрАЗ» експортував у Росію вантажівки, а «Росава» і «Преміорі» – автошини, які ще 2022 року постачалися в так звані «ЛДНР».

Санкції проти Медведчука запроваджено на підставі кількох підозр:

  • збір інформації про ЗСУ на користь РФ;
  • блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні;
  • діяльність в ОПЗЖ;
  • антиукраїнська діяльність його медіаресурсів;
  • участь у проросійській пропаганді в РФ. У 2024 році СБУ припинила діяльність медіаструктури «Voice of Europe», яка входила до проросійського проєкту «Інша Україна». Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5-та служба ФСБ.

Які обмеження накладають на олігархів

Довічні санкції для всіх у цьому списку однакові й передбачають 17 обмежень, серед яких:

  • позбавлення державних нагород України та інших форм нагородження;
  • тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами,
  • повне припинення торговельних операцій,
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,
  • запобігання виведенню капіталів за межі України,
  • призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань,
  • заборона на участь у приватизації, оренді державного майна,
  • заборона на користування радіочастотним спектром України.

 

 

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