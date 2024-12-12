Сегодня в Украине отмечают День Сухопутных войск

Это самый многочисленный вид ВСУ, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Общее количество военнослужащих во время войны не разглашается, однако год назад президент Владимир Зеленский заявил, что Сухопутные войска Украины — это почти 600 тыс. воинов.

Современные Сухопутные войска имеют свои корни в Армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии 1917-1922 годов. Многие подразделения и части носят почетные наименования в честь участников Первых освободительных движений, что подчеркивает наследственность и уважение к традициям украинской армии.

Официально Сухопутные войска были сформированы в 1996 году. А праздник установлен указом президента 18 октября 1997 года.

В начале своей истории они насчитывали 780 тыс. военнослужащих и много военной техники, но со временем численность уменьшилась.

С 29 ноября 2024 года Сухопутными войсками командует 42-летний генерал-майор Михаил Драпатый.

Структура Сухопутных войск Украины

Сухопутные войска по своему назначению и объему возложенных на них задач играют ключевую роль в борьбе российской агрессией: оборона Киева, освобождение правобережья Херсонщины, сдерживание оккупантов по всей линии фронта. Ключевые результаты работы ракетных войск и артиллерии, танковых войск, средств РЭБ, БпЛА – это достижение этих воинов!

По родам войск они делятся на:

Механизированные войска — предназначены для удержания занятых позиций, отражения ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов и объектов, а также для действий в составе морских и воздушных десантов;

Танковые войска — главная ударная сила Сухопутных войск для выполнения задач в обороне и наступлении (их основа — танковые бригады и танковые батальоны механизированных бригад);

Ракетные войска и артиллерия — предназначены для огневого поражения противника путем ракетных и артиллерийских ударов;

Войска ПВО — защищают сухопутные силы и важные объекты от воздушных угроз, уничтожая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники;

Армейская авиация (вертолеты различных типов) — предназначена для поддержки общевойскового боя, проводя разведку, огневое поражение противника, эвакуацию раненых и доставку личного состава и техники;

Специальные войска — предназначены для обеспечения боевой деятельности Сухопутных войск;

Беспилотные системы — отдельные полки, батальоны и подразделения БпС выполняют задачи по разведке и поражению противника, доставке боеприпасов и эвакуации личного состава;

Подразделения логистического обеспечения — решают задачи по организации обеспечения войск оружием и техникой, материально-техническими средствами, питания, расквартирования войск и т. п.)