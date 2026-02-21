Ключевые моменты:

Борис Черный родился в Украине, его семья жила в Одессе до эмиграции в 1995 году;

Его дед был одним из первых программистов в СССР и работал с перфокартами;

С 2024 года Черный возглавляет разработку Claude Code в компании Anthropic.

Из одесской семьи программистов — к создателю глобального ИИ

Во время беседы в Lenny’s Podcast Борис Черный рассказал, что родился в Украине, а его семья жила в Одессе. В 1995 году они эмигрировали в США.

По словам Черного, интерес к программированию он унаследовал от деда — одного из первых программистов в СССР. Тот работал с перфокартами в эпоху, когда программирование еще не имело современного вида, а сам процесс кодирования был физически связан с бумажными носителями данных. В семье вспоминали, как домой приносили стопки перфокарт: для детей это были обычные карточки для рисования, а для программиста — инструмент создания алгоритмов.

Образование Борис Черный получил в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Позже он был сооснователем и руководителем нескольких IT-стартапов. В 2017 году он присоединился к компании Meta в должности Principal Software Engineer.

С сентября 2024 года Черный работает в Anthropic, где возглавил разработку Claude Code — инструмента для программирования на базе искусственного интеллекта. Claude Code создан на основе моделей Claude и позиционируется как решение, меняющее подход к написанию и анализу кода.

Факт одесских корней одного из ключевых разработчиков инструментов нового поколения добавляет еще одну страницу в историю города, традиционно связанного с наукой, инженерией и IT. Сегодня выходцы из Одессы продолжают влиять на глобальные технологические процессы — в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Справка «Одесской жизни»

Claude Code называют одним из самых заметных шагов в трансформации программирования в эпоху искусственного интеллекта. Инструмент способен не просто генерировать отдельные фрагменты кода, а анализировать крупные репозитории, учитывать контекст проекта и предлагать комплексные решения.

В компании Anthropic подчеркивают, что при разработке Claude Code он активно использовался для создания собственных компонентов — фактически система помогала писать саму себя.

Такой подход демонстрирует переход от модели «помощника с автодополнением» к формату полноценного инженерного партнера, способного участвовать в сложных процессах разработки. Именно этот сдвиг эксперты считают новым этапом в развитии программирования.

