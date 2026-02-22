Ключевые моменты:

Ночью 22 февраля в результате удара поврежден энергообъект ДТЭК в Одесской области.

Разрушения значительные, на восстановление потребуется время.

Бригады приступили к работам после разрешения спасателей и военных.

Проводится осмотр оборудования и подготовка к ремонту.

Как сообщили в компании, разрушения значительные, поэтому для возвращения оборудования в рабочее состояние потребуется время.

К аварийно-восстановительным работам специалисты приступили сразу после получения допуска от спасателей и военных. В настоящее время сотрудники ДТЭК проводят осмотр оборудования и занимаются разбором завалов, после чего начнется непосредственный ремонт поврежденных узлов.

В компании подчеркнули, что борьба за стабильное электроснабжение продолжается.

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 февраля, Одесская область вновь оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Целью врага стала критическая инфраструктура региона.

