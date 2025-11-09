Ключевые моменты:
- 10 ноября в Одессе и области продолжатся стабилизационные отключения света.
- «Укрэнерго» выдало новое распоряжение из-за сложной ситуации в энергосистеме.
- ДТЭК опубликовал обновленные графики электроснабжения.
- Количество отключений увеличится, графики могут меняться в течение дня.
Компания ДТЭК обнародовала обновленные графики на завтрашний день. И завтра отключений станете еще больше:
При этом в компании напоминают: эти графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд регулятора «Укрэнерго», поэтому советуем время от времени их проверять.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
