Ключевые моменты:

  • 10 ноября в Одессе и области продолжатся стабилизационные отключения света.
  • «Укрэнерго» выдало новое распоряжение из-за сложной ситуации в энергосистеме.
  • ДТЭК опубликовал обновленные графики электроснабжения.
  • Количество отключений увеличится, графики могут меняться в течение дня.

Компания ДТЭК обнародовала обновленные графики на завтрашний день. И завтра отключений станете еще больше:

При этом в компании напоминают: эти графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд регулятора «Укрэнерго», поэтому советуем время от времени их проверять.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

