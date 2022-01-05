Завод шампанских вин на Французском бульваре выставили на аукцион

«Одесский завод шампанских вин», что Французском бульваре, 36, выставили на аукцион за 87,4 млн грн. Завод сохранит свою деятельность, если собственник решит, что это выгодно экономически.

Об этом идет речь на сайте фонда государственного имущества Украины.

На каких условиях продеют Одесский завод шампанских вин?

Аукцион по приватизации намечен на 1 февраля 2022 года. Объект приватизации находится в аренде у одноименного ЧАО «Одесский завод шампанских вин». Договор аренды останется в силе до 2035 года. Среди субарендаторов также ООО «Музей современного искусства Одессы».

Условия продажи завода таковы:

сохранить профиль деятельности в течение 3 лет, а именно производство виноградных вин;

Заключить охранные договоры на памятник архитектуры, а именно въездную арку и главный корпус;

получить разрешение Антимонопольного комитета Украины (что предусмотрено законодательством о защите экономической конкуренции);

обеспечить содержание защитного сооружения гражданской защиты.

«Продажа является справедливым решением для винодельческих заводов: предприниматели станут реальными собственниками, а государство получит конкурентную цену за имущество. Без иллюзий, что государство до сих пор производит вино», – отметил руководитель регионального отделения Фонда госимущества Украины в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

В Фонде госимущества рассчитывают на многогратное поднятие цены

Славский также считает, что такой шаг будет полезен государственному бюджету и предпринимателям. За год от аренды всех винзаводов в Одесской области государство получает 25 млн в год, а ЦМК «Одессавинпром», по его словам, продали за 234,9 млн грн + 47 млн ​​грн НДС:

«И, скорее всего, на месте некоторых винзаводов появится что-то другое. По крайней мере, в Одессе. Мир изменился и производить вино на Французском бульваре по меньшей мере логистически дорого, а как максимум, то гонять фуры с сырьем, а затем с вином по брусчатке в историческом районе возле моря – это удивительно».

В состав приватизируемого имущества входит 35 зданий и сооружений, а также оборудование и транспортные средства. Бомбоубежище и жилой дом остаются в собственности государства и не арендуются.

В целом объект приватизации состоит из 975 единиц основных средств:

объектов недвижимости – 35 единиц;

машин и оборудования – 803 единицы;

транспортные средства – 7 единиц;

инструменты, приборы, инвентарь – 65 единиц;

другие основные средства – 65 единиц.

Источник: Суспільне Одеса

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