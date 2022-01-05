Коронавирус в Одесской области 5 января: заболевших и умерших все больше

По состоянию на утро среды, 5 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом отмечено в среднем двукратное увеличение количества заболевших и умерших от COVID-19 в сравнении с предыдущими сутками.

Коронавирус в Одесской области 5 января

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за на утро 5 января в Одесской области официально подтвердили 209 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их регистрировалось 83.

За прошедшие сутки в Одесской области от коронавирусной болезни умерли 7 больных, тогда как вчера сообщалось о трех смертях. Число жертв болезни с начала пандемии коронавируса в регионе составляет 5 590 человека.

Выздоровел 501 больной. Болеть коронавирусом в регионе продолжают 10 024 человека. Количество активных больных в регионе, вторые сутки подряд продолжает снижаться.

Коронавирус в Украине 5 января

По информации Минздрава, на утро 5 января в Украине официально зарегистрировано 4571 новый случай заражения коронавирусом (днем ранее – 1746).

За сутки от коронавирусной болезни умерли 273 украинца против 135 сутками ранее. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 в стране скончались 96 709 человек.

За сутки выздоровели 8 439 больных, тогда как накануне выздоровевших было 3 629. Продолжают болеть 94 157 украинцев. В стране в целом число больных уменьшается. Еще вчера их было 98 тысяч.

Как сообщалось ранее, на утро вторника, 4 января 2022 года, в Одесской области COVID-19 заболели 83 человека, и трое больных умерли.

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