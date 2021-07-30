Малые порты Белгород-Днестровский и «Усть-Дунайск» выставят на приватизационные аукционы уже этой осенью

Это два из трех малых портов, которые Кабинет министров определил на передачу в частную собственность. Вместе со Скадовском, все три требуют значительных инвестиций, которые должна обеспечить приватизация.

Зачем приватизировать порты?

Белгород-Днестровский морской торговый порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Его специализация – перегрузка с и на морские суда различных товаров.

Сегодня Фонд госимущества готовит объект к приватизации из-за плачевного состояния порта. Так, мощности порта позволяют обрабатывать более миллиона тонн груза. Но в 2019 году было обработано 117 тыс. тонн, в 2020 – 77 тыс. тонн, в этом году – всего лишь 2 тыс. тонн.

Кредиторская задолженность предприятия составляет 90 млн грн, из них 15 млн – зарплата. Предприятие технически и морально устарело, оно не получает новых заказов. Проблема также в недостаточной глубине канала: порт просто не может принимать современные грузовые суда, но могло бы принимать небольшие баржи. Из около 1,5 тыс. сотрудников порта осталось только 178 человек, а на предприятие исполнительными службами наложен арест.

Морской порт «Усть-Дунайск» в похожей ситуации. Он расположен в южной части Жебриянской бухты Черного моря. Специализация порта – перевалка морских грузов с и на суда для транспортировки по Дунаю.

Мощности порта рассчитаны на обработку до 4 млн тонн груза в год. Но еще в 2009 году эта цифра составляла лишь 102 тыс. тонн за 9 месяцев. В 2020 году порт сократил грузооборот по сравнению с предыдущим годом в 2,9 раза – до 24,4 тыс. тонн. Как и Белгород-Днестровский порт, «Усть-Дунайск» требует углубления подходных каналов. Там остался лишь один причал – портопункт Килия. У предприятия огромные долги, против него не один раз возобновлялись судебные дела.

Приватизация призвана помочь портам выйти из такой ситуации. Замглавы ФГИ Тарас Елейко в интервью для издания «Порты Украины» объясняет:

«Чтобы функционировать, портам сейчас нужны очень большие инвестиции. И опять таки – частный инвестор должен будет это обеспечить. Государство в данный момент не имеет таких возможностей. Поэтому ФГИ создает все условия для того, чтобы приватизация была прозрачной и была определена рыночная стоимость этих объектов».

Как проходит процедура?

Первый шаг – включение объекта в список под приватизацию. Далее ФГИ перенимает на себя функции управления предприятием и начинает его подготовку к приватизации.

Это включает в себя поиск потенциальных инвесторов, приведение в порядок документации, договоренности с кредиторами, а также инвентаризацию имущества. После этого утверждаются условия приватизации и оглашается аукцион. Параллельно инвесторам предоставляют доступ к информации об объекте, делаются тизеры. Все это – на сайте privatization.gov.ua.

Следующий шаг – объект выставляют на аукцион с помощью платформы Прозорро.Продажи.

Новый владелец, в соответствии с условиями приватизации, перебирает предприятие в управление. А государство, вместо разрушающихся портов, получает современные транспортные узлы, приносящие доход и обеспечивающие рабочие места.

Скадовск будет последним из трех портов, переданных на приватизацию. Ее ожидают объявить в конце 2021 года.

Фото с порта Белгород-Днестровский