Экс-режиссеру Одесского оперного в России грозит до 6 лет тюрьмы

Появилась информация, в чем же обвиняют в России Евгения Лавренчука, который с 2018 по 2021 год работал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах и, по российскому законодательству, за это предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе еще 17 декабря. Российская федерация объявила его в международный розыск добивается экстрадиции режиссера в РФ.

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — такое сообщение распространяют пропагандисты страны-агрессора в местных СМИ.

Другие детали дела не раскрываются. Известно также, что суд вынес решение о заочном аресте Лавренчука еще в 2020 году.

До 2014 года Евгений Лавренчук был руководителем «Польского театра в Москве». После аннексии Крыма и захвата территорий на Донбассе режиссер в знак протеста покинул Россию. Сам театр признали банкротом, а его учредителей московские власти при привлекали к гражданской ответственности за долги.

Есть основания предполагать, что нынешнее дело как раз связано с процессом банкротства «Польского театра в Москве».

В Украине деятели искусства создали группу поддержки Евгения Лавречука и добиваются его освобождения. Они убеждены, что дело против него в России сфабриковали из-за политической позиции режиссера.

В 2021 году его, фактически силой, вынудили покинуть Одесский театр оперы и балета. Моральное давление даже переросло в физическое – Лавренчука сильно избили неизвестные. Видя угрозу для своей жизни, режиссер был вынужден оставить Одессу.

Одно из последних интервью на посту главного режиссера Одесской оперы Евгений Лавренчук дал «Одесской Жизни»: Главный режиссер Одесского оперного Евгений Лавренчук — «Мне было очень комфортно с Надеждой Бабич»

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