Об этом говорится на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Стартовая цена лота составляет 78,48 млн грн.

Завод кофейной продукции в Черноморске имеет полную инфраструктуру для запуска производства. А именно: восьмиэтажное производственное здание площадью более 7600 кв. м, насосную станцию, артезианскую скважину, резервуары, градирни и другие промышленные сооружения.

Отмечается, что земля под заводом не является предметом торга — она находится в аренде.

Аукцион запланирован на 12 мая 2025 года.

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В СЕТАМ уверены, что продажа подобных активов не только способствует возврату долгов, но и создает возможности для инвесторов дать вторую жизнь промышленным объектам.

Напомним, недавно в Украине провели успешный аукцион по продаже российского танкера Nika Spirit, задержанного в Измаиле еще в 2019 году.