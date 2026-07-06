Ключевые моменты:

Кабмин ужесточил правила получения жилых ваучеров для ВПЛ.

Данные заявителей будут автоматически проверяться через государственные реестры.

Отказать могут, если жилье было продано, подарено или отчуждено после 24 февраля 2022 года.

Ваучер могут не предоставить уже пользующимся государственной ипотечной поддержкой.

Основанием для отказа может стать регистрация места проживания на оккупированной территории после ее оккупации.

Кому могут отказать в жилом ваучере

Внутри перемещенным лицам, проживающим в Одессе и Одесской области следует внимательно проверить, соответствуют ли они обновленным условиям получения жилых ваучеров. Ведь Кабинет Министров ужесточил правила предоставления такой помощи, расширив перечень оснований для отказа и введя автоматическую проверку заявителей через государственные реестры.

Добавим, что правительство утвердило новый порядок предоставления жилищной помощи отдельным категориям внутриперемещенных лиц, ранее проживавших на временно оккупированных территориях. Главное нововведение — более тщательная автоматическая верификация данных. Если ранее часть информации проверялась по документам, подаваемым заявителем, то теперь основную роль будет играть обмен информацией между государственными органами и реестрами.

К слову, одним из новых оснований для отказа станет отчуждение жилья после 24 февраля 2022 года. Если заявитель или члены его семьи после начала полномасштабного вторжения продали, подарили или иным способом прекратили право собственности на жилую недвижимость, это может лишить их права на жилищный ваучер.

Кроме того, помощь могут не назначить уже воспользовавшимся или пользующимся государственной поддержкой по ипотечным кредитам людям, в частности в рамках программ доступного жилищного кредитования. Это означает, что совместить жилищный ваучер с другими государственными жилищными программами станет гораздо сложнее.

Еще одним основанием для отказа может быть регистрация или декларирование местожительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации. Эта информация также будет проверена автоматически.

Контроль соблюдения новых требований будет осуществляться через государственные реестры. Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции обеспечат проверку данных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, где будут анализировать все случаи прекращения права собственности на жилье после 24 февраля 2022 года.

К проверкам также будут привлечены Пенсионный фонд Украины, который будет передавать Министерству финансов информацию о гражданах, которые уже получали или получают государственную поддержку по ипотечным кредитам.

В свою очередь Министерство финансов будет проводить как текущую, так и ретроспективную проверку данных. Будут анализироваться не только новые заявки, но и информация за предыдущие периоды, если возникнут сомнения в соответствии заявителя условиям программы.

Таким образом, для переселенцев, ныне проживающих в Одессе, процедура получения жилого ваучера станет более автоматизированной, но в то же время и более суровой.

Напомним, что 87 одесским семьям премьер-министр Украины Юлия Свириденко вручила новые дома. Благодаря государственной программе компенсаций, Защитники Украины и их семьи получили возможность приобрести собственное жилье.

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