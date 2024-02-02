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Защитные голубые щиты появились на домах в Белгороде-Днестровском

Защитные голубые щиты появились на домах в Белгороде-Днестровском

На памятниках культурного наследия города Белгорода-Днестровского Одесской области появилась защитная эмблема «Голубой щит».

Как сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе Белгород-Днестровского городского совета, эмблемы изготовила и предоставила городу общественная организация Museum for Change при поддержке международной организации ЮНЕСКО.

Установка "голубого щита" в Белгороде-Днестровском

Процесс установления знаков «Голубых щитов» на памятниках, вошедших в перечень, согласованный органом охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА, состоялся при содействии Департамента экономики и развития инфраструктуры города и отдела культуры Белгород-Днестровского городского совета.

Эмблема "Голубой щит"

В частности, данная эмблема появилась на таких памятниках местного значения, как особняк Суфлери, особняк Когана, особняк инженера Гармсена, особняк инженера Орбана, особняк Дмитриевых, Особняк Кравченко, Здание земской управы, Здание мужской гимназии, особняк Фемилиди и других.

Памятник культурного наследия в Белгороде-Днестровском

Международный знак «Голубой щит» используется в мире для обозначения памятников культурного наследия. Его форма определена Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Этот знак сигнализирует о том, что объект, на котором он расположен, является памяткой и не может являться объектом вооруженной агрессии.

Голубой щит в Белгороде-Днестровском

Учитывая, что Украина является стороной Гаагской конвенции, с целью защиты и сохранения объектов культурного наследия инициатива размещения знаков «Голубой щит» была поддержана руководящими органами ЮНЕСКО.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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