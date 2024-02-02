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Захисні блакитні щити з’явилися на будинках у Білгороді-Дністровському

Захисні блакитні щити з’явилися на будинках у Білгороді-Дністровському

На пам’ятках культурної спадщини міста Білгорода-Дністровського на Одещині з’явилася захисна емблема «Блакитний щит».

Як повідомили сьогодні, 2 лютого, у прес-службі Білгород-Дністровської міської ради, емблеми виготовила та надала місту громадська організація Museum for Change за підтримки міжнародної організації ЮНЕСКО.

Установка "голубого щита" в Белгороде-Днестровском

Процес встановлення знаків «Блакитних щитів» на пам’ятниках, що увійшли до переліку, узгоджений органом охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОВА, відбувся за сприяння Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста та відділу культури Білгород-Дністровської міської ради.

Эмблема "Голубой щит"

Зокрема, емблема з’явилася на таких пам’ятниках місцевого значення, як особняк Суфлері, особняк Когана, особняк інженера Гармсена, особняк інженера Орбана, особняк Дмитрієвих, Особняк Кравченка, Будівля земської управи, Будівля чоловічої гімназії, особняк Феміліді та інших.

Памятник культурного наследия в Белгороде-Днестровском

Міжнародний знак «Блакитний щит» використовується у світі для позначення пам’яток культурної спадщини. Його форму визначено Гаазькою конвенцією 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Цей знак сигналізує про те, що об’єкт, на якому він розташований, є пам’яткою і не може бути об’єктом збройній агресії.

Голубой щит в Белгороде-Днестровском

Враховуючи, що Україна є стороною Гаазької конвенції, з метою захисту та збереження об’єктів культурної спадщини ініціативу розміщення знаків «Блакитний щит» було підтримано керівними органами ЮНЕСКО.

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