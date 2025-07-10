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Погиб Защитник Украины — Михаил Цыбин, уроженец села Каланчак, Одесская область.

Служил стрелком-снайпером в штурмовом подразделении.

27 июня 2025 года получил смертельные ранения от удара дроном на Сумщине, вблизи Андреевки.

Михаил Цыбин служил стрелком-снайпером в штурмовом подразделении.

27 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумщине, вблизи населенного пункта Андреевка, защитник получил ранения, несовместимые с жизнью, в результате удара вражеского дрона.

“Он отдал свою жизнь ради мира на родной земле, ради будущего каждого из нас”, — со скорбью сообщили на странице громады в Facebook.

Напомним, в результате вражеского удара погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко полковник Сергей Захаревич – выпускник Одесского института Сухопутных войск.

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