Сколько памятников архитектуры в Одессе пострадали от российской агрессии

Об этом рассказал директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Читайте также: Одесский национальный художественный музей: «Это теперь — место преступления!»

5 ноября от вражеского обстрела пострадали памятники архитектуры, которые оказались у эпицентра взрыва, на Софиевской:

ул. Софиевская, 5 (Одесский национальный художественный музей),

ул. Софиевская, 2 (корпус ОНМедУ),

ул. Софиевская, 12, 10, 8, 4/6.

Для детальной оценки повреждений начала работу комиссия в составе 25 человек – специалистов и представителей власти. Но, учитывая статус поврежденных зданий, в Одессу должны приехать еще и специалисты ЮНЕСКО.

«В Одессу должна приехать миссия и эксперты ЮНЕСКО и собственноручно это все зафиксировать, чтобы потом была ответственность от агрессора, который намеренно разрушает культурное наследие и нарушает международные конвенции», – отметил Липтуга.

А пока в ЮНЕСКО осудили очередной обстрел Одессы, в результате которого пострадало здание Национального художественного музея.

«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вчера вечером снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку», – говорится на своей Facebook-странице организации.

Ранее «Одесская жизнь» писала, зачем Одессе включение в список наследия ЮНЕСКО.