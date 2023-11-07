Новости Одессы и Одесской области

Сколько памятников архитектуры в Одессе пострадали от российской агрессии

Сколько памятников архитектуры в Одессе пострадали от российской агрессии

Из-за российской атаки на Одессу 5 ноября, кроме художественного музея, пострадали еще пять памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Всего с июля 2023 года пострадали или разрушены 93 памятника архитектуры.

Об этом рассказал директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

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5 ноября от вражеского обстрела пострадали памятники архитектуры, которые оказались у эпицентра взрыва, на Софиевской:

  • ул. Софиевская, 5 (Одесский национальный художественный музей),
  • ул. Софиевская, 2 (корпус ОНМедУ),
  • ул. Софиевская, 12, 10, 8, 4/6.

Для детальной оценки повреждений начала работу комиссия в составе 25 человек – специалистов и представителей власти. Но, учитывая статус поврежденных зданий, в Одессу должны приехать еще и специалисты ЮНЕСКО.

«В Одессу должна приехать миссия и эксперты ЮНЕСКО и собственноручно это все зафиксировать, чтобы потом была ответственность от агрессора, который намеренно разрушает культурное наследие и нарушает международные конвенции», – отметил Липтуга.

А пока в ЮНЕСКО осудили очередной обстрел Одессы, в результате которого пострадало здание Национального художественного музея.

«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вчера вечером снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку», – говорится на своей Facebook-странице организации.

Ранее «Одесская жизнь» писала, зачем Одессе включение в список наследия ЮНЕСКО.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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