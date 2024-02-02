Ждем контейнеровозы: порты Большой Одессы могут возобновить полноценную работу

Украина планирует увеличить экспорт зерна, а также восстановить паромные и контейнерные перевозки через свои морские порты.

Об этом сообщили на Facebook-странице Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Там пояснили, что находящиеся в Одесской области морские порты имеют потенциал нарастить экспорт зерновых в 2024 году. Еще в планах увеличить число видов грузов, которые обрабатываются, за счет контейнерных и паромных перевозок, остановленных с первых дней войны.

Если это случится, в Украину будет поступать намного большее количество и ассортимент разнообразных товаров. При этом могут снизиться цены, ведь морские перевозки – наиболее дешевый вид транспорта. Например, после того как бананы стали привозить не судами, а автотранспортом, их стоимость выросла минимум на 50% даже в долларовом эквиваленте. Ведь доставка по земле обходится намного дороже.

Глава АМПУ Юрий Литвин говорит, что Администрация морских портов совместно с Министерством инфраструктуры и Вооруженными силами Украины работают над расширением номенклатуры грузов, включая контейнеры и паромные перевозки, позволяющие увеличить объемы и разнообразие грузопотока.

Это будет способствовать развитию торговых, экономических и социальных связей с Европой и остальным миром.

Что касается портов Николаевского региона, они пока остаются заблокированными из-за безопасности. Юрий Литвин рассказал, что профильное Министерство уделяет много внимания их судьбе и постоянно консультируется с военными, но разблокирование портов Николаева и области сейчас невозможно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от атак россиян.