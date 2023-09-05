Зачем нам охрана ЮНЕСКО, если она не спасает Одессу от ракет?

«Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя» — эта песня была особо популярна у одесситов во время Второй мировой войны. А сегодня, когда рашисты, пришедшие на смену фашистам, разрушают наш любимый город, наверное, многие со слезами на глазах вспоминают ставшие легендарными строки. О том, как сохранить уникальный архитектурный облик «жемчужины у моря», мы говорили с директором департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иваном Липтугой.

Всемирное наследие Одессы под угрозой

Наконец-то исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Попасть в этот престижный перечень город пытался еще с 2008 года. Но во время войны из-за непосредственной угрозы разрушения города обычную процедуру заменили на ускоренную. А Одессу внесли сразу в два списка ЮНЕСКО — всемирного наследия и всемирного наследия под угрозой.

Сделать это было не так-то просто. Ведь в управляющих структурах организации находятся представители рф. И, по словам Ивана Липтуги, во время голосования они проводили кулуарную работу с делегатами из разных стран, чтобы те отказались голосовать. Помогли с внесением нашего города в список коллеги из Италии — Туринского университета, Венеции, Генуи.

— Включение в список — это в любом случае весомый международный «зонт» над Одессой, — считает директор департамента культуры. — Хотя, понятно: те, кто запускает ракету, не смотрят на карты ЮНЕСКО и не целятся специально мимо охранной зоны, не по объектам культурного наследия. Как показал последний опыт обстрелов 20 и 23 июля, попали в самый центр города. И мое субъективное мнение — это было сделано умышленно. Для того чтобы продемонстрировать игнорирование факта защиты исторического центра Одессы: нам нет указа — куда хотим, туда и стреляем. В собор, в памятники — неважно.

ЮНЕСКО ПВО не поставит

Данные о количестве пострадавших памятников архитектуры были сразу переданы ЮНЕСКО. И рф должна понести за обстрел охранной зоны международную ответственность. Она закреплена декларацией, которую подписали 195 государств. На ближайшем заседании организации этот вопрос будет поднят.

Правда, мандата на проведение военных расследований у ЮНЕСКО нет.

— Мы должны трезво это понимать, — подчеркивает Иван Липтуга. — И не строить иллюзий, что ЮНЕСКО нам ПВО поставит для защиты объектов культурного наследия. Вместе с тем мы и наши партнеры должны призывать к тому, что россия, которая демонстративно нарушает декларацию, как минимум должна быть исключена из руководящих органов ЮНЕСКО. Если будет продолжать в таком же духе — из организации. А материалы ЮНЕСКО могут быть использованы в международном суде.

Когда будут восстанавливать памятники архитектуры?

Для восстановления разрушенных памятников ЮНЕСКО может использовать фонд поддержки культурного наследия, который формируется из целевых взносов государств-участников. Привлечь можно и другие фонды, грантовые организации.

Чтобы восстановить памятник архитектуры, требуется специальное разрешение. Получить его можно на основании заключения созданной исполкомом комиссии, куда входят архитекторы, специалисты управления охраны культурного наследия.

В частности, такие заключения уже получены по детсаду на улице Гоголя, зданиям на Преображенской №№2, 4, Дому ученых, Преображенскому собору. По словам чиновника, сейчас решается вопрос, можно ли как-то стянуть стены храма или их придется полностью перестраивать.

— В доме на Преображенской, 4 я жил. В свое время его полностью отреставрировал Герой Украины, почетный гражданин Одессы Владимир Филипчук, — рассказывает Липтуга. — Там снесло всю мансарду и третий этаж. Все эти камни упали на соседний дом №2. У него нет статуса памятника архитектуры, поэтому французская компания «Леруа Мерлен» уже сейчас готова его восстанавливать. Свою помощь предлагают итальянцы, японцы, греки. Но пока что их предложения не обрели какую-то конкретную форму.

В результате обстрелов пострадали еще около 120 объектов — в том числе, квартиры. Там разрушения не настолько значимые, как в соборе, но они также находятся в списке комиссии. Люди, которые жили в домах — памятниках архитектуры, до получения разрешения не имеют права восстанавливать свои квартиры.

Чтобы что-то построить, нужно пройти тройной контроль

ЮНЕСКО — не только международный механизм защиты от внешней агрессии. Для Одессы — это инструмент сохранения аутентичности городского пространства. Наш город стал первым в Украине, где в список ЮНЕСКО внесен не отдельный объект — как, например, Киево-Печерская лавра в Киеве, а достаточно обширная территория площадью более 300 гектаров. Буферная зона охранного участка — в два раза больше. Она очерчивает границы исторического ареала, включая район Французского бульвара. Требования по охране объектов здесь мало отличаются от правил, действующих в основной зоне.

— Это зонирование ляжет в основу всех документов и правил, касающихся реконструкции, реставрации, рекламы, благоустройства, торговли — всего, что связано с жизнью в центральной части города. К тому же — постепенно позволит изменить отношение самих одесситов к той среде, где они живут. Мы, к сожалению, сами планомерно разрушаем то, что есть, — не скрывает Иван Липтуга. — Уродуем фасады покраской в разные цвета и разными материалами, заменой окон, балконов, жуткими вывесками. Все это нужно привести в аутентичный вид. Плюс — запретить хаотичную застройку в исторической части домами, которые разрушают архитектурный ансамбль. Все это и раньше прекрасно понимали. Но раньше, если наш ГАСК не выдавал разрешение на строительство, застройщик ехал в Киев и там его получал. К сожалению, закон не имеет обратной силы. И все, что повыдавали до вступления в список ЮНЕСКО, мы не можем отменить. Но сегодня, когда центр Одессы внесен в список всемирного наследия, этот фокус не получится. Потому что ответственность лежит сразу и на местном уровне, и на государственном, и на уровне ЮНЕСКО. И документы должны пройти все этапы. ЮНЕСКО обязана за этим следить. А мы — регулярно отчитываться. В противном случае Одессу исключат из списка — и это будет международным позором.

Акцентирует внимание на этом и мэр Одессы Геннадий Труханов.

— Далеко не все новострои органически вписаны в исторический контекст застройки центральной части города, — признает городской голова. — Мы должны не допустить появления новых дисгармоничных объектов в границах объекта всемирного наследия и его буферной зоны.

Основные задачи в этом направлении — реставрация памятников архитектуры и возведение современных зданий в соответствии с правилами застройки в историческом центре. По словам Труханова, новострои должны стать «современными архитектурными шедеврами», которыми будут гордиться наши правнуки. Главное условие застройки — четкое соблюдение правил и процедур, действующих в охранной зоне.

Свое мнение: о Пушкине и Дюке

Серьезным испытанием для Одессы стал закон о деколонизации. У Ивана Липтуги есть собственное мнение по этому поводу.

— Мы понимаем, что сегодня спятивший сосед с севера использует все возможные аргументы, чтобы оправдать свою агрессию против Украины. Они «пришли нас спасать», аргументируя тем, что «там люди говорят на русском языке, а их давит «киевский режим». И, к сожалению, деятели русской культуры используются ими в оправдание войны и убийств. Поэтому позиция тех, кто разработал и лоббирует закон о деколонизации, такова: любые фигуры русской культуры сегодня в нашем пространстве используются как оружие против нас. И с этим сложно поспорить, — считает чиновник. — Сейчас поднимается вопрос о сносе памятника Пушкину. Но на чем же мы остановимся? Тогда вслед за Пушкиным надо отказаться от всей одесской литературной школы. А это — Ильф и Петров, Олеша, Катаев, Багрицкий, Бабель, Кирсанов. И в список ЮНЕСКО мы вошли не только по архитектурной составляющей, но и как мультикультурный город. Это еще один инструмент защиты от потери уникального облика Одессы. Мы должны защитить нашу мультикультурность. Город начал развиваться, когда сюда стали приезжать иностранцы, служившие на тот момент в Российской империи: Дерибас, де Воллан, Дюк де Ришелье. Поэтому этот сложный вопрос необходимо обсуждать с экспертным сообществом — историками, краеведами. Должна быть какая-то консолидированная позиция, потому что мы должны сохранить ДНК Одессы. И ЮНЕСКО дает еще один повод задуматься, в чем состоит наша идентичность, что мы будем передавать будущим поколениям.



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