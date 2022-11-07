На одесских памятниках архитектуры появились «голубые щиты» (фото)

На 50 памятников архитектуры в Одессе появилось обозначение «Голубой щит». Этот знак призван сохранить культурные ценности в случае военного конфликта.

Об этом сообщила руководитель Одесского художественного музея Александр Ковальчук.

Нанесение эмблем стало результатом реализации проекта сохранения культурного наследия Одессы от общественной организации Museum for Change при поддержке ЮНЕСКО.

Александра Ковальчук рассчитывает, что в скором времени достопримечательностей с «Голубым щитом» в Одессе станет больше. Она привела в пример Львов, где еще несколько лет назад на 500 памятках архитектуры установили такие эмблемы.

«Надеюсь, что мы сможем умножить этот результат на 10 еще до конца 2022 года, ведь все самое сложное для этого уже сделано».

«Голубой щит» — это защитная эмблема Гаагской конвенции об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция была ратифицирована в 1954 году 130 странами мира. Вместе с двумя ее Протоколами является основным международным соглашением, устанавливающим правила защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на памятниках архитектуры в Одессе появятся особые знаки – голубые щиты.

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Фото: Александра Ковальчук / Facebook