Для центра Одессы разработают дизайн-код: что это значит

Об этом в facebook сообщили депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

По закону в зоне ЮНЕСКО запрещена реклама. Поэтому никакой наружной рекламы там быть не должно, а все вывески буду приведены к единому стандарту.

Это хорошая новость для Одессы, однако единые правила должны действовать для всего города, считает депутат.

Читайте также: В Одессе владелец кафе сменил вывеску на надпись «Гена, **й тебе, а не взятку»

По словам Обухова, попытка создать разработать такой план для всего города уже была, даже прошли консультации с дизайнерами. Но, как оказалось, в Одессе этому мешает…закон.

«Все вывески, которые вы видите на магазинах, кафе, ресторанах – это не вывески, это реклама. И у нас есть закон о рекламе, запрещающий местным властям вмешиваться в форму и содержание рекламы. Потому мы не можем создать такие правила!

Хотя в Днепре и Львове смогли сделать, чтобы этот закон о рекламе им не мешал. И там единственные правила для всех вывесок по всему городу», — говорит Петр Обухов.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе ежегодно демонтируют до трех тысяч вывесок и рекламных конструкций, размещенных с нарушениями и уродующих фасады зданий. Чтобы разработать единые правила оформления рекламы, городские власти изучают опыт немецкого города-побратима Регенсбург.