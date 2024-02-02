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Одесситов приглашают бесплатно пройти онкоскрининг: адреса, телефоны и график проведения

Одесситов приглашают бесплатно пройти онкоскрининг: адреса, телефоны и график проведения

5 и 6 февраля в медучреждениях Одессы пройдет масштабная акция по профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний. Все желающие могут бесплатно пройти обследование и получить консультацию специалиста.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В рамках акции все желающие могут бесплатно пройти обследование молочной железы, получить консультацию врачей и при необходимости — направление на дообследование (маммографию или УЗИ). Также женщины могут пройти бесплатный профилактический осмотр у гинеколога с цитологическим обследованием, мужчины — обследование предстательной железы.

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Адреса и график бесплатных обследований для женщин

Гинекологическое профилактическое обследование

  • Женская консультация №1 роддома №5 — ул. Академическая, 14, с 8.00 до 16.00, тел. 705-99-79.
  • Женская консультация №3 родильного дома №2 — ул. Старопортофранковская, 67, с 8.00 до 17.00, тел.723-02-35.
  • Женская консультация №4 родильного дома №1 — ул. Болгарская, 38, 6-й этаж, с 9.00 до 15.00, тел.701-81-64.
  • Женская консультация №5 родильного дома №1 — ул. Академика Филатова, 58/2, с 8.00 до 16.30, тел. 772-03-49.
  • Женская консультация №7 родильного дома №5 — ул. Троицкая, 39, с 8.00 до 17.00, тел. 705-99-30.
  • Женская консультация № 8 родильного дома № 7 — ул. Варненская, 25/2, с 8.00 до 17.00, тел. 765-64-94.
  • Женская консультация №9 родильного дома №7 — Люстдорфская дор., 170, с 8.00 до 17.00, тел. 796-25-30,
  • Женская консультация №10 родильного дома №4 — пер. П. Кравцова, 7, с 8.00 до 17.00, тел. 788-39-65.
  • Женская консультация №11 родильного дома №4 — ул. С. Ядова. 61-Б, с 8.00 до 17.00, тел. 709-08-46
  • Женская консультация №14 родильного дома №4 — ул. Паустовского, 21-А, с 8.00 до 17.00, тел. 752-04-50.
  • Центр первичной медико-санитарной помощи №2:

— ул. Базарная, 77, каб. №2, 5 февраля с 14.30 до 17.30, 6 февраля с 8.00 до 11.00;
— ул. Маршала Говорова, 26, каб. № 3, 5 февраля с 12.00 до 18.00;
— ул. Сегедская, 16, каб. №5, 6 февраля с 9.00 до 15.00.

  •  Центр первичной медико-санитарной помощи №3 — ул. Ильфа и Петрова 63/1, каб. №15, 5 февраля с 16.00 до 20.00.
  • Центр первичной медико-санитарной помощи №16:

-ул. Ивана и Юрия Лип, 1, каб. №2, с 8.00 до 15.00;
-ул. Житомирская, 2, каб. № 333, с 8.00 до 15.00.

  • Центр первичной медико-санитарной помощи №18:
    ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №204, с 9.00 до 15.00;
    ул. Торговая, 29/31, каб. №410, с 9.00 до 15.00.
  • Консультативно-диагностический Центр №6 — Городской центр здоровья семьи, ул. Зоопарковая, 8, кабинет акушера-гинеколога, с 8.00 до 18.00.
  • Городская больница №8 — консультативно-диагностическое отделение, Фонтанская дор., 110, каб. №114, 5 февраля с 9.00 до 13.00.
  • Городская клиническая больница №10 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Маршала Малиновского, 61а, каб. №4, 5 февраля с 12.00 до 14.30, 6 февраля с 11.30 до 14.30.
  • Городская клиническая больница №11 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Академика Воробьева, 5, каб. №27, с 10.00 до 13.00.

Маммография бесплатно

  • Консультативно-диагностический центр №6 — Городской центр здоровья семьи, ул. Зоопарковая, 8, с 9.00 до 18.00, тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03.
  • консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62, каб. №703, с 8.00 до 14.00, тел. (094) 949 10 19.
  • Консультативно-диагностический центр №29 — просп. Добровольского, 100, каб. №12, с 8.00 до 18.00, тел. 758-52-56, 758-50-

Адреса и график бесплатных обследований для мужчин

Профилактические осмотры уролога:

  • Городская клиническая больница №1 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Болгарская, 38, каб. №513, 5 февраля с 12.00 до 18.00, 6 февраля с 8.00 до 14.00.
  • Городская клиническая больница №5 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Троицкая, 38, каб. №56, с 9.00 до 13.00.
  • Городская больница №8 — консультативно-диагностическое отделение, Фонтанская дор., 110, каб. №114, 6 февраля с 8.00 до 13.00.
  • Городская клиническая больница №10 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Маршала Малиновского, 61а, каб. №7, 8, 9, 5 февраля с 08.00 до 17.30, 6 февраля с 8.00 до 17.00.
  • Городская клиническая больница №11 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Академика Воробьева, 5, каб. №12, с 9.00 до 13.00.
  • Консультативно-диагностический центр №6:

ул. Маршала Говорова, 26-А, 6 февраля с 8.00 до 14.00;
ул. Торговая, 29/31, 5 февраля с 9.00 до 15.00.

  • Консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62, каб. №455, с 8.00 до 20.00.
  • Консультативно-диагностический центр №29 — ул. Академика Заболотного, 32-А, каб. №30, с 8.00 до 18.00.

Проведение осмотров семейными врачами

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 с 8.00 до 20.00 по адресам:

  • пер. Обсерваторный, 8;
  • ул. Маршала Говорова, 26;
  • ул. Сегедская, 16;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3 с 8.00 до 17.00 по адресам:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор, 110;
  • ул. Ильфа и Петрова,63/1;
  • пер. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • Люстдорфская дор., 170;
  • ул. Ефима Гелера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4 с 8.00 до 20.00 по адресам:

  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Академика Филатова, 7а.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5 с 8.30 до 19.00 по адресам

  • ул. Семена Палия, 83/1;
  • ул. Семена Палия 88;
  • ул. Академика Заболотного, 59/1;
  • ул. Академика Заболотного,
  • 41-А; ул. Академика Заболотного, 58;
  • просп. Добровольского, 159;
  • ул. Давида Ойстраха, 7.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16 с 8.30 до 19.00 по адресам:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
  • ул. Житомирская, 2;
  • ул. Ефима Фесенко, 11;
  • ул. Бугаевская, 46;
  • ул. Болгарская, 38.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18 с 8.30 до 19.00 по адресам:

  •  ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Атамана Чепиги, 54;
  • ул. Торговая, 29/31.

Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД с 9.00 до 16.00 — ул. Мечникова, 132/7

Консультативно-диагностический центр №29 — ул. Академика Заболотного, 32-А:

  • 5 февраля: каб. №10 с 13.00 до 18.00; каб. №12а с 8.00 до 13.00; каб. №22 с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00;
  • 6 февраля: каб. №10 с 8.00 до 13.00; каб. №12а с 8.00 до 13.00; каб. №22 с 14.00 до 17.00.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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