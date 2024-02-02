Одесситов приглашают бесплатно пройти онкоскрининг: адреса, телефоны и график проведения

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В рамках акции все желающие могут бесплатно пройти обследование молочной железы, получить консультацию врачей и при необходимости — направление на дообследование (маммографию или УЗИ). Также женщины могут пройти бесплатный профилактический осмотр у гинеколога с цитологическим обследованием, мужчины — обследование предстательной железы.

Адреса и график бесплатных обследований для женщин

Гинекологическое профилактическое обследование

Женская консультация №1 роддома №5 — ул. Академическая, 14, с 8.00 до 16.00 , тел. 705-99-79.

, тел. 705-99-79. Женская консультация №3 родильного дома №2 — ул. Старопортофранковская, 67, с 8.00 до 17.00 , тел.723-02-35.

, тел.723-02-35. Женская консультация №4 родильного дома №1 — ул. Болгарская, 38, 6-й этаж, с 9.00 до 15.00 , тел.701-81-64.

, тел.701-81-64. Женская консультация №5 родильного дома №1 — ул. Академика Филатова, 58/2, с 8.00 до 16.30 , тел. 772-03-49.

, тел. 772-03-49. Женская консультация №7 родильного дома №5 — ул. Троицкая, 39, с 8.00 до 17.00 , тел. 705-99-30.

, тел. 705-99-30. Женская консультация № 8 родильного дома № 7 — ул. Варненская, 25/2, с 8.00 до 17.00 , тел. 765-64-94.

, тел. 765-64-94. Женская консультация №9 родильного дома №7 — Люстдорфская дор., 170, с 8.00 до 17.00 , тел. 796-25-30,

, тел. 796-25-30, Женская консультация №10 родильного дома №4 — пер. П. Кравцова, 7, с 8.00 до 17.00 , тел. 788-39-65.

, тел. 788-39-65. Женская консультация №11 родильного дома №4 — ул. С. Ядова. 61-Б, с 8.00 до 17.00 , тел. 709-08-46

, тел. 709-08-46 Женская консультация №14 родильного дома №4 — ул. Паустовского, 21-А, с 8.00 до 17.00 , тел. 752-04-50.

, тел. 752-04-50. Центр первичной медико-санитарной помощи №2:

— ул. Базарная, 77, каб. №2, 5 февраля с 14.30 до 17.30, 6 февраля с 8.00 до 11.00;

— ул. Маршала Говорова, 26, каб. № 3, 5 февраля с 12.00 до 18.00;

— ул. Сегедская, 16, каб. №5, 6 февраля с 9.00 до 15.00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3 — ул. Ильфа и Петрова 63/1, каб. №15, 5 февраля с 16.00 до 20.00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16:

-ул. Ивана и Юрия Лип, 1, каб. №2, с 8.00 до 15.00;

-ул. Житомирская, 2, каб. № 333, с 8.00 до 15.00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18:

ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №204, с 9.00 до 15.00 ;

ул. Торговая, 29/31, каб. №410, с 9.00 до 15.00 .

ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №204, ; ул. Торговая, 29/31, каб. №410, . Консультативно-диагностический Центр №6 — Городской центр здоровья семьи, ул. Зоопарковая, 8, кабинет акушера-гинеколога, с 8.00 до 18.00.

Городская больница №8 — консультативно-диагностическое отделение, Фонтанская дор., 110, каб. №114, 5 февраля с 9.00 до 13.00.

Городская клиническая больница №10 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Маршала Малиновского, 61а, каб. №4, 5 февраля с 12.00 до 14.30 , 6 февраля с 11.30 до 14.30.

, 6 февраля Городская клиническая больница №11 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Академика Воробьева, 5, каб. №27, с 10.00 до 13.00.

Маммография бесплатно

Консультативно-диагностический центр №6 — Городской центр здоровья семьи, ул. Зоопарковая, 8, с 9.00 до 18.00 , тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03.

, тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03. консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62, каб. №703, с 8.00 до 14.00 , тел. (094) 949 10 19.

, тел. (094) 949 10 19. Консультативно-диагностический центр №29 — просп. Добровольского, 100, каб. №12, с 8.00 до 18.00, тел. 758-52-56, 758-50-

Адреса и график бесплатных обследований для мужчин

Профилактические осмотры уролога:

Городская клиническая больница №1 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Болгарская, 38, каб. №513, 5 февраля с 12.00 до 18.00, 6 февраля с 8.00 до 14.00.

6 февраля с 8.00 до 14.00. Городская клиническая больница №5 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Троицкая, 38, каб. №56, с 9.00 до 13.00.

Городская больница №8 — консультативно-диагностическое отделение, Фонтанская дор., 110, каб. №114, 6 февраля с 8.00 до 13.00.

Городская клиническая больница №10 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Маршала Малиновского, 61а, каб. №7, 8, 9, 5 февраля с 08.00 до 17.30 , 6 февраля с 8.00 до 17.00.

, 6 февраля Городская клиническая больница №11 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Академика Воробьева, 5, каб. №12, с 9.00 до 13.00 .

. Консультативно-диагностический центр №6:

ул. Маршала Говорова, 26-А, 6 февраля с 8.00 до 14.00;

ул. Торговая, 29/31, 5 февраля с 9.00 до 15.00.

Консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62, каб. №455, с 8.00 до 20.00 .

. Консультативно-диагностический центр №29 — ул. Академика Заболотного, 32-А, каб. №30, с 8.00 до 18.00.

Проведение осмотров семейными врачами

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 с 8.00 до 20.00 по адресам:

пер. Обсерваторный, 8;

ул. Маршала Говорова, 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3 с 8.00 до 17.00 по адресам:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор, 110;

ул. Ильфа и Петрова,63/1;

пер. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

Люстдорфская дор., 170;

ул. Ефима Гелера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4 с 8.00 до 20.00 по адресам:

ул. Левитана, 62;

ул. Академика Филатова, 7а.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5 с 8.30 до 19.00 по адресам

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия 88;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Академика Заболотного,

41-А; ул. Академика Заболотного, 58;

просп. Добровольского, 159;

ул. Давида Ойстраха, 7.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16 с 8.30 до 19.00 по адресам:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18 с 8.30 до 19.00 по адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Атамана Чепиги, 54;

ул. Торговая, 29/31.

Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД с 9.00 до 16.00 — ул. Мечникова, 132/7

Консультативно-диагностический центр №29 — ул. Академика Заболотного, 32-А: