Одесситов приглашают бесплатно пройти онкоскрининг: адреса, телефоны и график проведения

5 и 6 февраля в медучреждениях Одессы пройдет масштабная акция по профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний. Все желающие могут бесплатно пройти обследование и получить консультацию специалиста.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
В рамках акции все желающие могут бесплатно пройти обследование молочной железы, получить консультацию врачей и при необходимости — направление на дообследование (маммографию или УЗИ). Также женщины могут пройти бесплатный профилактический осмотр у гинеколога с цитологическим обследованием, мужчины — обследование предстательной железы.
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Адреса и график бесплатных обследований для женщин
Гинекологическое профилактическое обследование
- Женская консультация №1 роддома №5 — ул. Академическая, 14, с 8.00 до 16.00, тел. 705-99-79.
- Женская консультация №3 родильного дома №2 — ул. Старопортофранковская, 67, с 8.00 до 17.00, тел.723-02-35.
- Женская консультация №4 родильного дома №1 — ул. Болгарская, 38, 6-й этаж, с 9.00 до 15.00, тел.701-81-64.
- Женская консультация №5 родильного дома №1 — ул. Академика Филатова, 58/2, с 8.00 до 16.30, тел. 772-03-49.
- Женская консультация №7 родильного дома №5 — ул. Троицкая, 39, с 8.00 до 17.00, тел. 705-99-30.
- Женская консультация № 8 родильного дома № 7 — ул. Варненская, 25/2, с 8.00 до 17.00, тел. 765-64-94.
- Женская консультация №9 родильного дома №7 — Люстдорфская дор., 170, с 8.00 до 17.00, тел. 796-25-30,
- Женская консультация №10 родильного дома №4 — пер. П. Кравцова, 7, с 8.00 до 17.00, тел. 788-39-65.
- Женская консультация №11 родильного дома №4 — ул. С. Ядова. 61-Б, с 8.00 до 17.00, тел. 709-08-46
- Женская консультация №14 родильного дома №4 — ул. Паустовского, 21-А, с 8.00 до 17.00, тел. 752-04-50.
- Центр первичной медико-санитарной помощи №2:
— ул. Базарная, 77, каб. №2, 5 февраля с 14.30 до 17.30, 6 февраля с 8.00 до 11.00;
— ул. Маршала Говорова, 26, каб. № 3, 5 февраля с 12.00 до 18.00;
— ул. Сегедская, 16, каб. №5, 6 февраля с 9.00 до 15.00.
- Центр первичной медико-санитарной помощи №3 — ул. Ильфа и Петрова 63/1, каб. №15, 5 февраля с 16.00 до 20.00.
- Центр первичной медико-санитарной помощи №16:
-ул. Ивана и Юрия Лип, 1, каб. №2, с 8.00 до 15.00;
-ул. Житомирская, 2, каб. № 333, с 8.00 до 15.00.
- Центр первичной медико-санитарной помощи №18:
ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №204, с 9.00 до 15.00;
ул. Торговая, 29/31, каб. №410, с 9.00 до 15.00.
- Консультативно-диагностический Центр №6 — Городской центр здоровья семьи, ул. Зоопарковая, 8, кабинет акушера-гинеколога, с 8.00 до 18.00.
- Городская больница №8 — консультативно-диагностическое отделение, Фонтанская дор., 110, каб. №114, 5 февраля с 9.00 до 13.00.
- Городская клиническая больница №10 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Маршала Малиновского, 61а, каб. №4, 5 февраля с 12.00 до 14.30, 6 февраля с 11.30 до 14.30.
- Городская клиническая больница №11 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Академика Воробьева, 5, каб. №27, с 10.00 до 13.00.
Маммография бесплатно
- Консультативно-диагностический центр №6 — Городской центр здоровья семьи, ул. Зоопарковая, 8, с 9.00 до 18.00, тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03.
- консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62, каб. №703, с 8.00 до 14.00, тел. (094) 949 10 19.
- Консультативно-диагностический центр №29 — просп. Добровольского, 100, каб. №12, с 8.00 до 18.00, тел. 758-52-56, 758-50-
Адреса и график бесплатных обследований для мужчин
Профилактические осмотры уролога:
- Городская клиническая больница №1 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Болгарская, 38, каб. №513, 5 февраля с 12.00 до 18.00, 6 февраля с 8.00 до 14.00.
- Городская клиническая больница №5 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Троицкая, 38, каб. №56, с 9.00 до 13.00.
- Городская больница №8 — консультативно-диагностическое отделение, Фонтанская дор., 110, каб. №114, 6 февраля с 8.00 до 13.00.
- Городская клиническая больница №10 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Маршала Малиновского, 61а, каб. №7, 8, 9, 5 февраля с 08.00 до 17.30, 6 февраля с 8.00 до 17.00.
- Городская клиническая больница №11 — консультативно-диагностическое отделение, ул. Академика Воробьева, 5, каб. №12, с 9.00 до 13.00.
- Консультативно-диагностический центр №6:
ул. Маршала Говорова, 26-А, 6 февраля с 8.00 до 14.00;
ул. Торговая, 29/31, 5 февраля с 9.00 до 15.00.
- Консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62, каб. №455, с 8.00 до 20.00.
- Консультативно-диагностический центр №29 — ул. Академика Заболотного, 32-А, каб. №30, с 8.00 до 18.00.
Проведение осмотров семейными врачами
Центр первичной медико-санитарной помощи №2 с 8.00 до 20.00 по адресам:
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Маршала Говорова, 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3 с 8.00 до 17.00 по адресам:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор, 110;
- ул. Ильфа и Петрова,63/1;
- пер. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- Люстдорфская дор., 170;
- ул. Ефима Гелера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4 с 8.00 до 20.00 по адресам:
- ул. Левитана, 62;
- ул. Академика Филатова, 7а.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5 с 8.30 до 19.00 по адресам
- ул. Семена Палия, 83/1;
- ул. Семена Палия 88;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Академика Заболотного,
- 41-А; ул. Академика Заболотного, 58;
- просп. Добровольского, 159;
- ул. Давида Ойстраха, 7.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16 с 8.30 до 19.00 по адресам:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18 с 8.30 до 19.00 по адресам:
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Атамана Чепиги, 54;
- ул. Торговая, 29/31.
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД с 9.00 до 16.00 — ул. Мечникова, 132/7
Консультативно-диагностический центр №29 — ул. Академика Заболотного, 32-А:
- 5 февраля: каб. №10 с 13.00 до 18.00; каб. №12а с 8.00 до 13.00; каб. №22 с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00;
- 6 февраля: каб. №10 с 8.00 до 13.00; каб. №12а с 8.00 до 13.00; каб. №22 с 14.00 до 17.00.