Ключевые моменты:

Из необходимых 3 696 капитальных убежищ в городе в наличии есть только 1 189 объектов.

Одессе остро требуются 70 сверхпрочных бункеров и более 3,6 тысяч противорадиационных укрытий.

Для безопасности жителей городским планом предусмотрено 124 мобильных укрытия, которых сейчас также не хватает.

Укрытия в Одессе: сколько защитных сооружений не хватает городу

В этот понедельник, 18 мая, в мэрии состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Одесского горсовета. Чиновники пересмотрели решение годичной давности, которое определяет, сколько убежищ нужно городу для защиты людей в «особый период».

Согласно обновленным данным, чтобы закрыть потребность всех одесситов в безопасности, городу необходимо иметь солидный фонд защитных сооружений. В этот список входят:

70 мощных укрытий класса А-IV, которые могут выдержать избыточное давление,

3 626 противорадиационных убежищ,

124 мобильные конструкции.

Однако отчет о реальном положении дел оказался неутешительным: на четвертый год войны в Одессе из общего количества необходимых капитальных и мобильных сооружений (а это почти 3,8 тысяч объектов) фактически готовы к использованию только 1 189.

Это означает, что две трети необходимых укрытий в городе на данный момент отсутствуют, что и заставило мэрию в экстренном порядке пересматривать документацию и потребности громады.

