Ключевые моменты:
- Из необходимых 3 696 капитальных убежищ в городе в наличии есть только 1 189 объектов.
- Одессе остро требуются 70 сверхпрочных бункеров и более 3,6 тысяч противорадиационных укрытий.
- Для безопасности жителей городским планом предусмотрено 124 мобильных укрытия, которых сейчас также не хватает.
Укрытия в Одессе: сколько защитных сооружений не хватает городу
В этот понедельник, 18 мая, в мэрии состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Одесского горсовета. Чиновники пересмотрели решение годичной давности, которое определяет, сколько убежищ нужно городу для защиты людей в «особый период».
Согласно обновленным данным, чтобы закрыть потребность всех одесситов в безопасности, городу необходимо иметь солидный фонд защитных сооружений. В этот список входят:
- 70 мощных укрытий класса А-IV, которые могут выдержать избыточное давление,
- 3 626 противорадиационных убежищ,
- 124 мобильные конструкции.
Однако отчет о реальном положении дел оказался неутешительным: на четвертый год войны в Одессе из общего количества необходимых капитальных и мобильных сооружений (а это почти 3,8 тысяч объектов) фактически готовы к использованию только 1 189.
Это означает, что две трети необходимых укрытий в городе на данный момент отсутствуют, что и заставило мэрию в экстренном порядке пересматривать документацию и потребности громады.
