Ключевые моменты:

Экипажи мобильных комплексов «Слобода» сбили более 11 тысяч воздушных целей.

Среди них — 8 953 БПЛА «Молния» и 931 ударный FPV-дрон.

Проект «Небо Одещини» реализуется ГБР совместно с Нацгвардией Украины.

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С 31 октября 2025 года по 30 июля 2026 года экипажи мобильных комплексов «Слобода» сбили 11 101 воздушную цель. Примерная стоимость потерь противника составляет более 3,65 млрд грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Статистика уничтоженных целей за 9 месяцев:

8 953 БПЛА «Молния»;

931 ударный FPV-дрон;

843 баражирующих боеприпаса «Shahed»;

150 беспилотников «Гербера»;

69 коптеров Mavic;

39 разведывательных БПЛА ZALA;

31 дрон «Ланцет», а также другие типы разведывательных и ударных БПЛА.

Проект «Небо Одещины» реализуется по инициативе ГБР в тесном сотрудничестве с Нацгвардией Украины.

ГБР привлекло к проекту ведущих инженеров, программистов, конструкторов и технических специалистов. В свою очередь, Нацгвардия взяла на себя боевую реализацию, обучение экипажей и эффективное применение разработок на фронте.

Система объединяет современные мобильные комплексы управления дронами-перехватчиками, специальную подготовку операторов и непрерывную модернизацию оборудования с учетом реального боевого опыта на юге Украины.

Как сообщалось, июль 2026 года стал самым тяжелым месяцем для Одесского региона по интенсивности ракетных ударов с начала полномасштабного вторжения. По данным мониторинговых каналов, за последние 30 суток день враг выпустил по области рекордное количество ракет — около 226 единиц, а также сотни ударных беспилотников.

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