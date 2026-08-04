Ключевые моменты:
- Статистика жертв: 967 погибших (10 детей), 7000 раненых (179 детей).
- Зафиксировано более 16 тысяч уголовных дел по фактам атак малых БПЛА на гражданских.
- Эпицентры атак: Херсонская, Донецкая, Днепропетровская и Сумская области.
- Зафиксировано более 40 случаев, когда дроны повторно атаковали места сбора спасателей и прохожих.
Колоссальный рост атак и шокирующая статистика
За время полномасштабной войны от российских FPV-дронов малого радиуса действия погибли 967 человек, еще семь тысяч получили ранения. Об этом 4 августа сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
Правоохранители отмечают стремительный и системный рост использования FPV-дронов против мирного населения. Если в 2022–2023 годах было зафиксировано 187 подобных преступлений, то в 2024 году их количество выросло в 14 раз — до 2 685. В 2025 году показатель увеличился еще почти втрое — до 7 787 случаев, а с начала 2026 года уже задокументировано 2 614 атак.
Особенно прицельно страна-агрессор охотится на медработников, спасателей, полицейских, журналистов, коммунальщиков и представителей гуманитарных миссий.
Также зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БПЛА тактики двойного удара. После первой атаки они ждали, пока к пострадавшим прибудут на помощь другие люди и наносили повторный удар.
«Это не случайность и не побочный эффект боевых действий. Это избранная тактика российских преступников, которая продолжается до сих пор», — подчеркнул Руслан Кравченко.
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Подробности циничной атаки на рынке в Херсоне
Ярким подтверждением слов генпрокурора стал случай, произошедший утром 4 августа в Херсоне. Российский FPV-дрон открыл настоящую «охоту» на 52-летнего продавца овощей — жителя Николаевской области по имени Юрий.
На обнародованном Нацполицией видео запечатлено, как беспилотник почти минуту преследовал мужчину, пытавшегося укрыться за автомобилем.
«Мы с женой начали раскладываться. Слышим — гудит. Он вылетел из-за кустов и пошел низко. Я ему показываю: «Смотри, овощи». А он стал на меня налетать. Я начал убегать… У меня в руках чеснок был, там помидоры лежали, огурцы, баклажаны. Он все это видел», — рассказал пострадавший, для которого это уже вторая подобная атака на его машину.
Мужчина выжил, но получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Реакция МИД: «Это геноцидная стратегия»
Временный глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия оператора дрона варварским военным преступлением, требующим немедленной реакции международного сообщества.
«Это сознательная и системная российская стратегия. Они точно знают, что делают. Садист, управляющий этим дроном, прекрасно осознает, что целится в гражданского человека. Это ужасное видео доказывает, что российские варвары будут пытаться повторить свои геноцидные зверства в Буче повсюду, куда смогут дотянуться», — заявили в МИД.
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