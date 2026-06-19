Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море 19 июня составит 18-19°С, что ниже комфортного порога для купания.

Воздух днем прогреется до комфортных +26°C, так что условия для загара на пляже будут идеальными.

Температура морской воды в Одессе 19 июня

В пятницу синоптики прогнозируют в Одессе абсолютно ясную и солнечную погоду без единого намека на дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +24-26°C, создавая благоприятные условия для летнего отдыха.

Однако Черное море пока не спешит подстраиваться под планы отдыхающих: фактическая температура воды на побережье составит около 18-19°C. Специалисты напоминают, что психологическая отметка для комфортного и длительного пребывания в воде составляет +20°C, поэтому большинство людей пока ограничивается прогулками у прибоя или загаром на берегу.

Когда прогреется Черное море возле Одессы: прогнозы синоптиков

Несмотря на то, что море 19 июня все еще прохладное, тенденция к потеплению очевидна. Для того чтобы вода пересекла приятную отметку в +20°C, дневная температура воздуха должна стабильно держаться выше +25°C на протяжении недели.

Поскольку пятница как раз дарит такую жару, морская вода начнет прогреваться гораздо активнее уже в ближайшие дни. Между тем для тех, кто просто хочет подышать морским воздухом и пособирать ракушки, конец недели станет идеальным временем для отдыха на побережье.

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Фото — Анна Баратынская