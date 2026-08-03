Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одесской области – 21-22°С.

На побережье 3 августа будет сухо, без осадков.

Море ожидается с легким волнением, погодные условия – безопасные.

Температура моря 3 августа

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 3 августа, температура морской воды вдоль побережья Одесской области составит 21-22°С.

Отдыхающих ждет благоприятная погода: осадков не прогнозируют, море будет с легким волнением. Скорость северо-восточного ветра составит 6-11 м/с.

Температура воздуха на побережье ночью будет 19-24°С, днем – 29-34°С.

Погода на побережье останется безопасной

По данным синоптиков, 3 августа опасных погодных явлений вдоль побережья Одесской области не ожидается. Уровень моря останется в безопасных пределах, а видимость будет хорошей.

Так что начало недели подойдет для отдыха у моря: днем будет жарко, а температура воды позволит комфортно купаться.

Однако несмотря на спокойный прогноз погоды, жителям и гостям региона важно помнить о безопасности во время военного положения и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае опасности необходимо пройти в укрытие и следить за официальными сообщениями.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета