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Розы массово расцвели на улицах исторического центра Одессы

Цветущие локации стали популярными местами для фото и прогулок горожан

Сочетание старой архитектуры и роз создало особую летнюю атмосферу города

В этом июне розы особенно щедро расцвели на одесских улицах. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова прогулялась по центру города и показала, как знакомые маршруты вдруг заиграли новыми красками.

Розы превратили центр Одессы в цветущий сад

Цветы буквально выходят навстречу людям.

Они выглядывают из небольших клумб возле домов, спадают розовыми и красными волнами вдоль тротуаров, прячутся за коваными заборами и неожиданно появляются там, где обычно взгляд скользит мимо. На Павла Зелёного розы особенно гармонично сочетаются со старой одесской архитектурой. Светлые лепестки на фоне потемневшего от времени камня выглядят так, словно были здесь всегда.

На Университетской цветы создают совсем другое настроение. Здесь много движения, студентов, туристов. Но розы удивительным образом заставляют людей замедляться. Кто-то достаёт телефон для фото, кто-то просто улыбается, проходя мимо. Возле отдельных кустов можно увидеть настоящие мини-фотосессии.

А переулок Футуристов сейчас напоминает небольшую декорацию к летнему фильму. Розы добавляют ему уюта, которого часто не хватает большим городам. Здесь особенно ощущается контраст между камнем, металлом и живыми цветами.

Одесса всегда умела удивлять деталями. Не только морем, двориками или знаменитыми лестницами. Иногда достаточно обычной розы возле старого дома, чтобы город вдруг стал теплее.

В этом июне розы взяли на себя роль главных украшений одесских улиц. И, кажется, справились с ней безупречно.

Пока горожане спешат по своим делам, розы никуда не спешат. Они просто цветут. И напоминают, что лето в Одессе — это не только жара, но и красота, которую легко пропустить, если всё время смотреть только под ноги.

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