Как выбрать энергоэффективный газовый котел?

Газовые котлы представляет собой устройство, которое вследствие сгорания газа обеспечивает нагрев воды для отопления помещения. Если котел двухконтурный — то он не только отапливает помещение, но и нагревает воду для использования в ванной или кухне вместо бойлера.

При выборе газового котла обязательно нужно обратить внимание на эффективность сгорания топлива, то есть газа. Этот показатель демонстрирует эффективность работы котла, его возможность преобразовывать газ в тепловую энергию. Таким образом, исходя из эффективности сгорания топлива все котлы, работающие от газа, можно разделить на два типа:

Конденсационные котлы, по праву считаются наиболее эффективными. Благодаря своей конструкции их коэффициент полезного действия (КПД) выше, чем у других моделей на 20-25%.

Конвекционные котлы сжигают природный газ, нагревая, таким образом, носитель тепла, то есть воду, который затем циркулирует по системе, обогревая помещение.

Выбирая газовый котел, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

Определить мощность котла, которая потребуется для обогрева помещения. Выбрать тип расположения: напольный или настенный. Обратить внимание на дополнительные функции устройства. Изучить комплектацию выбранной модели. Убедится, что выбранная модель соответствует всем нормам безопасности и может быть установлена у вас в доме.

Также очень важно придерживаться правил установки данного отопительного прибора, поэтому для этих целей лучше всего пригласить профессионалов и довериться их опыту.

Какие преимущества имеют электрокотлы?

Электрические котлы считаются современным решением для отопления, как больших домов, так и квартир. Они экологичны и незаменимы в местах, где нет газовых магистралей. Электрические котлы нагревают помещение, преобразовывая электрическую энергию в тепловую.

К основным элементам электрокотла относятся:

ТЭН, благодаря которому в устройстве нагревается вода или антифриз;

циркуляционный насос, обеспечивающий в равной мере распределение нагретой жидкости по всей системе отопления;

расширительная емкость, благодаря которой происходит компенсация изменения объема носителя тепла во время того, как нагревается вода;

автоматические датчики, отвечающие за исправную работу котла, предотвращающие перегрев устройства, что может привести к сбою в работе или поломке.

Электрические котлы имеют ряд преимуществ:

Компактные и просты в установке: к ним не нужно монтировать дымоходы и вентиляцию. Бесшумные в работе. Имеют высокий показатель КПД: это означает, что современные электрокотлы значительно снижают уровень потери тепловой энергии. Их КПД составляет до 98%. Безопасны в процессе работы: в таких котлах нет горючих материалов или газа, что исключает любую утечку или вероятность взрыва.

Многие модели электрических котлов оснащены функцией программирования. Это дает возможность автоматизировать работу агрегата и сделать ее еще более эффективной.

*на правах рекламы