Ключевые моменты:

Ночью до -2°C на почве в Одесской области.

Днем до 13-18°C тепла.

Хорошая видимость на дооргах.

Погода в Одессе

Ночная температура будет 5-7°C тепла, что делает утро приятным для прогулок. Днем воздух прогреется до 13-15°C – идеальные условия для прогулок по паркам или пляжам Аркадии и Лузановки.

Погода в Одесской области

В большинстве районов ночью будет 2-7°C тепла, но на севере и в открытых полях возможны слабые заморозки до 0-2°C в воздухе и поверхности почвы. Это сигнал для садоводов и фермеров: защитите ранние посадки. Днем температура поднимется до 13-18°C, с самыми теплыми значениями на юге – вблизи Измаила и Болграда.

На автодорогах области видимость добра, без туманов или гололеда, поэтому поездки в соседние населенные пункты, как Подольск или Балта, будут проходить без осложнений.

