Ключевые моменты:
- С декабря 2025 года здание записано на Наталию Кивалову, жену Сергея Кивалова.
- Земельный участок находится в долгосрочной аренде Международного гуманитарного университета.
- Расследование показало запутанную схему собственности объектов, связанных с вузами и семьей Киваловых.
Кому принадлежит «Замок Гарри Поттера» в Одессе
Журналисты издания Интент выяснили, что здание, известное как Дворец студентов Одесской юридической академии и Дом приемов МГУ, имеет лишь косвенное отношение к университетам.
По данным расследования, ранее здание принадлежало Международному гуманитарному университету, однако еще в 2007 году изменило статус. С декабря 2025 года владельцем указана Наталия Кивалова. В то же время земельный участок под дворцом остается в долгосрочной аренде МГУ.
Редакция направила запрос в Одесскую юракадемию с просьбой прокомментировать нынешний статус объекта, однако на момент публикации ответа не получила.
Читайте также: Кивалова лишили рекордной пенсии – на сколько «обеднел» одесский экс-нардеп
Недвижимость семьи Киваловых на побережье Черного моря
Как выяснили журналисты, Наталия Кивалова также владеет апарт-отелем площадью 175,8 м² на Новобереговой. Рядом находятся апартаменты для отдыха и оздоровления площадью более 1500 м², которые принадлежат дочери Кивалова — Татьяне.
Часть недвижимости семьи сосредоточена на престижных участках побережья Черного моря в Одессе.
Расследование показало, что за годы передачи, реорганизации и переоформления имущества здания и земельные участки, которые создавались и использовались государственными университетами, оказались в сложной системе владельцев и пользователей. Некоторые объекты изменили статус, часть перешла в собственность или пользование частных структур, связанных с семьей Киваловых, а отдельные государственные здания соседствуют с частными без четко прописанных условий.
По мнению журналистов, такая ситуация формировалась годами и привела к тому, что государственная и частная собственность фактически переплелись, создав непрозрачную имущественную картину.
Напомним, вечером 29 апреля 2024 года рашистские нелюди нанесли подлый и коварный ракетный удар по одесской набережной – одному из любимых мест прогулок горожан. Погибли пять человек и еще десятки получили тяжелые травмы. Пожар от ракетных обломков почти полностью уничтожил крышу «замка Гарри Поттера». Именно в этом здании Сергей Кивалов получил ранение.
Читайте также: Ликвидация Одесской юракадемии: глава образовательного комитета ответил на важные вопросы.