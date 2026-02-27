Ключевые моменты:

С декабря 2025 года здание записано на Наталию Кивалову, жену Сергея Кивалова.

Земельный участок находится в долгосрочной аренде Международного гуманитарного университета.

Расследование показало запутанную схему собственности объектов, связанных с вузами и семьей Киваловых.

Кому принадлежит «Замок Гарри Поттера» в Одессе

Журналисты издания Интент выяснили, что здание, известное как Дворец студентов Одесской юридической академии и Дом приемов МГУ, имеет лишь косвенное отношение к университетам.

По данным расследования, ранее здание принадлежало Международному гуманитарному университету, однако еще в 2007 году изменило статус. С декабря 2025 года владельцем указана Наталия Кивалова. В то же время земельный участок под дворцом остается в долгосрочной аренде МГУ.

Редакция направила запрос в Одесскую юракадемию с просьбой прокомментировать нынешний статус объекта, однако на момент публикации ответа не получила.

Недвижимость семьи Киваловых на побережье Черного моря

Как выяснили журналисты, Наталия Кивалова также владеет апарт-отелем площадью 175,8 м² на Новобереговой. Рядом находятся апартаменты для отдыха и оздоровления площадью более 1500 м², которые принадлежат дочери Кивалова — Татьяне.

Часть недвижимости семьи сосредоточена на престижных участках побережья Черного моря в Одессе.

Расследование показало, что за годы передачи, реорганизации и переоформления имущества здания и земельные участки, которые создавались и использовались государственными университетами, оказались в сложной системе владельцев и пользователей. Некоторые объекты изменили статус, часть перешла в собственность или пользование частных структур, связанных с семьей Киваловых, а отдельные государственные здания соседствуют с частными без четко прописанных условий.

По мнению журналистов, такая ситуация формировалась годами и привела к тому, что государственная и частная собственность фактически переплелись, создав непрозрачную имущественную картину.

Напомним, вечером 29 апреля 2024 года рашистские нелюди нанесли подлый и коварный ракетный удар по одесской набережной – одному из любимых мест прогулок горожан. Погибли пять человек и еще десятки получили тяжелые травмы. Пожар от ракетных обломков почти полностью уничтожил крышу «замка Гарри Поттера». Именно в этом здании Сергей Кивалов получил ранение.

