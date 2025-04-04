Бабак отметил, что меры по модернизации сети учреждений высшего образования соответствуют рекомендациям Европейской комиссии в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года.

“Это ответ на изменение демографической ситуации в Украине и стремление к повышению качества образования. Когда мы говорим о создании, реорганизации или ликвидации ЗВО государственной формы собственности, то должны осознавать, что это не собственность ректора или даже коллектива ЗВО. Это собственность государства, и решение о создании, реорганизации или ликвидации принимаются Кабинетом Министров”, — рассказал Бабак в интервью Українським Новинам.

В ответ на вопрос о причинах ликвидации юракадемии глава Образовательного комитета Верховной Рады сравнил рейтинги и данные об аккредитации образовательных программ Одесской юракадемии и Одесского национального университета им. Мечникова.

«Относительно аккредитаций: в ОЮА из 50 имеющихся ОП, на которых получают образование соискатели, 15 ОП не имеют аккредитации (что составляет 30%), в ОНУ Мечникова из 133 имеющихся ОП, на которых получают образование соискатели, 10 ОП не имеют аккредитации (что составляет 7,5%). Вот коротко о том, как я оцениваю это решение», — сказал Сергей Бабак.

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На вопрос: «Может ли Кивалов претендовать на приватизацию зданий ОЮА в случае разрешения на их приватизацию?», Бабак ответил, что не владеет информацией.

“Для этого есть уполномоченные органы”, — добавил он.

Напомним, Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию Национального университета «Одесская юридическая академия» до завершения судебных споров.