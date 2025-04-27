С января текущего года в Украине введены ограничения на максимальный размер пенсии. Такое решение было принято для обеспечения справедливости в выплатах по отношению ко всем пенсионерам. Ограничения ввели по всем пенсиям, которые превышают 23 610 гривен.

Таким образом, с начала 2025 года размер пенсионных выплат бывшему народному депутату Сергею Кивалову уменьшен в 4,8 раза. Несмотря на сокращение, он остается лидером среди пенсионеров Украины по сумме выплат – теперь ежемесячно он получает немногим более 51 тыс. гривен вместо предыдущих 246 тыс.

Это решение носит временный характер и будет действовать в течение всего 2025 года. Снижение пенсии стало результатом применения новых понижательных коэффициентов к сверхвысоким пенсиям, что позволило уменьшить ежемесячные выплаты почти на 195 тыс. гривен.

На сегодня наибольшая пенсия в Украине составляет 51 042 гривны.

Напомним, самая высокая пенсия в стране была начислена Кивалову на основании судебного решения. Суд принял во внимание не только заработную плату народного депутата (председателя парламентского комитета), которая с учетом надбавок составляла 44,1 тыс. гривен, но и справку о зарплате из Международного гуманитарного университета, где Кивалов занимает должность ректора.

Вместо стандартной выплаты в 90% депутатской зарплаты (39,7 тыс. гривен), бывший нардеп настаивал на учете доходов из университета. И, очевидно, частный вуз, возглавляемый Киваловым, резко поднял ему зарплату.

И если в октябре 2019 года экс-нардеп получал 84,7 тыс. гривен, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тыс. гривен. В течение следующих месяцев, до февраля 2020 года, он получал от 332,8 тыс. гривен.

Судья Одесского окружного админсуда Михаил Кравченко (ушел в отставку в 2023 году) обязал произвести перерасчет пенсии без учета предельного лимита, ссылаясь на справки от Аппарата Верховной Рады и университета.

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Источник: OBOZ.UA